El PP propondrá una ley para ampliar a 6 meses el plazo para justificar las ayudas por el seísmo Los populares pretenden que casi 1.500 familias lorquinas tengan más tiempo para preparar la documentación; si no, perderán la subvención JUAN RUIZ PALACIOS Jueves, 18 julio 2019, 09:02

El Grupo Parlamentario Popular presentará en la Asamblea Regional una proposición para tramitar una ley que amplíe a seis meses el plazo de justificación de las ayudas y subvenciones que recibieron los damnificados por el terremoto que sacudió Lorca en 2011.

Según ha podido saber 'La Verdad', actualmente hay presentadas 1.269 cuentas justificadas, y faltan casi 1.500. El problema, confirman fuentes ligadas al partido, es que «muchos de los afectados por los seísmos de Lorca no saben que tienen que entregar una memoria y los recibos con el destino de las ayudas que percibieron en su día. Y si no los entregan, se verán en la obligación de devolver los importes». En concreto, hay 1.479 familias que, por el momento, no han presentado la documentación requerida. Y el plazo finaliza el próximo 25 de julio.

La documentación incluye un informe técnico municipal para acreditar las obras realizadas en la vivienda y una declaración jurada del perceptor de las subvenciones.

Fuentes del PP regional explicaron a este diario que con esta iniciativa «se pretende buscar una solución a la realidad que viven estas casi 1.500 familias y ofrecerles una nueva oportunidad, con el objetivo de que puedan justificar las ayudas que recibieron para reformar sus viviendas tras los terremotos».

Informe técnico

La moción que presentará el PP y que está en poder de este diario relata que «el 26 de diciembre de 2018 la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento de Lorca suscribieron un convenio de colaboración para regular la gestión de la justificación a aportar por los beneficiarios de las ayudas». El texto expone, asimismo, que «estando próximo a finalizar el plazo de un año otorgado por la Ley 8/2018 para presentar la cuenta por los beneficiarios de las ayudas para la reparación de viviendas, más de la mitad de estos no han presentado la documentación requerida».

Por ello, el PP solicitará una ampliación de plazo a seis meses, con el objetivo de que los damnificados por los terremotos tengan más tiempo para preparar el informe técnico municipal y acreditar las obras que ejecutaron en sus casas después de los seísmos de 2011.