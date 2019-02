La promoción de Isabel Franco por la dirección nacional genera malestar dentro de Cs Isabel Franco y Javier Pérez. / LV El secretario de Organización, Fran Hervías, da su respaldo público a la periodista después de que esta confirme que optará a liderar la lista regional JULIÁN MOLLEJO Miércoles, 20 febrero 2019, 04:50

Isabel Franco se convirtió ayer en la principal favorita a encabezar la candidatura de Ciudadanos en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, un vez que el actual portavoz parlamentario del partido, Miguel Sánchez, renunciara a volver a liderar la lista y que Franco recibiera públicamente el apoyo de la dirección nacional del partido.

Sin embargo, la actual secretaria de Comunicación de Cs en la Región deberá empezar por disipar el malestar y las suspicacias internas que han generado la promoción de su candidatura desde la dirección nacional, lo que influirá en el resultado final de las primarias.

Franco confirmó a primera hora de la mañana de ayer lo que ya adelantaba 'La Verdad' en la edición de ese mismo día. «Voy a proponer a la afiliación de Ciudadanos que me apoye en primarias para encabezar la candidatura a la presidencia de Región de Murcia. Quiero ser la única mujer candidata el 26 de mayo», indicaba en su cuenta de Twitter la periodista experta en redes sociales.

Una de las primeras muestras de apoyo fue la del todopoderoso secretario de Organización de la ejecutiva nacional, Fran Hervías, quien respondió a Franco a través de la misma red social: «Mucha suerte Isabel. Estoy convencido que serías una gran presidenta para la Región de Murcia. ¡A por ello!».

Hervías, que el sábado asistió en Murcia a una asamblea del partido, fue quien le hizo desistir a Miguel Sánchez de optar a encabezar nuevamente la candidatura regional.

El todavía portavoz regional de la formación naranja, quien ha liderado al partido en la Asamblea durante los últimos cuatro años, ya conocía de antemano que no era la apuesta para la próxima legislatura de la dirección nacional, la cual llevaba meses buscándole sustituto. Pero quería la confirmación del propio Hervías.

Los dos principales miembros del Comité Ejecutivo Autonómico, la secretaria de Organización, Valle Miguélez, y el secretario de Acción Institucional, Francisco Álvarez, lanzaron también parabienes al anuncio de Isabel Franco: «El futuro de la Región de Murcia tiene nombre de mujer, Isabel Franco. Eres una persona valiente y preparada. Tienes todo mi apoyo!», dijo la primera. «Mujer valiente, con principios, preparada y capacitada para llevar a Ciudadanos a conseguir los mejores resultados y hacer historia. ¡¡Cuenta con mi apoyo!!», apuntó el segundo.

Desde que en mayo del pasado año Miguel Sánchez anunciara su intención de volver a presentarse a las primarias nunca había recibido tales apoyos de sus compañeros.

El temor a unas primarias teledirigidas desde la cúpula nacional y el riesgo de promover a una candidata poco conocida en la Región y con escasa experiencia política fueron los principales reparos formulados ayer por miembros del partido a la elección de Franco.

El militante Javier Pérez Pérez, que fue director general de Urbanismo en los gobiernos socialistas de Carlos Collado y María Antonia Martínez, no se limitó a exteriorizar su desazón, sino que anunció su decisión de presentarse a las primarias que se celebrarán el 9 de marzo «para recoger el testigo de Miguel Sánchez. No hay derecho a lo que han hecho con él». «Sé que me van a presionar desde el aparato de la organización, pero no me retiraré», aseguró Javier Pérez, abiertamente disconforme con lo que él considera «la imposición de la renuncia de Sánchez para dejar paso a Isabel Franco».

Con Pérez y Franco ya son cinco los aspirantes que se han postulado para encabezar la candidatura autonómica de Cs. Antes que ellos lo hicieron los empresarios Óscar Pozzati y Franciso Morales, y el funcionario Leonardo Pérez.

Franco, de 48 años, es natural de Murcia y su trayectoria profesional ha estado ligada a la comunicación. Actualmente dirige una consultoría y forma parte de las directivas del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia y de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales (Omep).