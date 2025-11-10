El programa que previene las caídas en las personas mayores: «Voy a todas partes; en casa no me quedo»

A Lola Poveda la operaron de una rodilla en 2016. Poco después, tuvo la mala suerte de caerse por las escaleras, cuando salía de casa. « ... Me tuvieron que intervenir de nuevo, y desde entonces voy con andador», cuenta. A punto de cumplir los 87 años, Lola no ha perdido, sin embargo, su autonomía. «Sigo yendo al mercado y al 'súper, y todos los días preparo la comida para mi marido y mis dos hijos. Hoy he hecho potaje». Con el guiso ya preparado, Lola caminó este lunes hasta el centro de salud de Beniaján para participar en un taller en el que realiza estiramientos y ejercicios de fuerza para mejorar el equilibrio. Se trata de reducir el riesgo de que Lola vuelva a caerse cuando sube o baja unas escalares, cuando necesita coger algún objeto en alto o en cualquier otra actividad cotidiana.

Cerca de 600 pacientes mayores de 65 años han participado ya en este programa, bautizado como Otago, que de momento se ha implantado en centros de salud de las áreas I (Murcia Oeste), II (Cartagena), VI (Morales Meseguer) y VII (Murcia Este). María Ángeles Martínez y Raúl Vicente Martínez son los enfermeros encargados de los talleres en Beniaján. «Esta iniciativa va dirigida fundamentalmente al anciano frágil con alto riesgo de caídas. Son personas con una marcha inestable, que necesitan de andador o bastón. El objetivo es darles una serie de pautas, les enseñamos algunos ejercicios para que los hagan en sus casas a diario», detalla Raúl Vicente. Los pueden hacer mientras preparan el desayuno, o incluso cuando están viendo la televisión.

Las caídas representan uno de los principales problemas de salud entre las personas de edad avanzada. Un mal pie en casa o cuando salen a la calle puede tener graves consecuencias. En un 30% de los casos se produce una lesión, y en aproximadamente un 5%, ese daño es grave: o hay fractura, muchas veces de cadera, o un hematoma subdural (cuando la vena se rompe y se produce una acumulación de sangre en la superficie cerebral).

En 2023 murieron por caídas 59 personas mayores de 65 años en la Región de Murcia, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero esta cifra está lejos de reflejar la magnitud del problema, porque tras muchas otras muertes en las que consta otra causa directa se esconden, en realidad, caídas que marcaron el inicio de un rápido deterioro.

De ahí la importancia de programas preventivos como el Otago, que se desarrolló en Nueva Zelanda y que se ha extendido por todo el mundo. El Servicio Murciano de Salud quiere implantarlo en las nueve áreas de salud, dada su eficacia. El 50% de la población mayor de 65 años se cae al menos una vez al año. «Con la implantación del programa Otago, este porcentaje se reduce del 50% al 17% durante los 12 meses de seguimiento», destacó este lunes el consejero de Salud, Juan José Pedreño, durante una visita al centro de salud de Beniaján.

De los mayores que sufren una primera caída, aproximadamente la mitad volverá a tener otra en el siguiente año -debido al denominado 'síndrome postcaída'-, lo que implica miedo, pérdida de confianza para desarrollar una determinada actividad sin caerse y una disminución de la movilidad y de la capacidad funcional. Por eso el programa Otaga va dirigido muy especialmente a pacientes que ya han sufrido alguna caída. Pero no solo. Isabel Meseguer, vecina también de Beniaján, padece párkinson. Este lunes fue su primer día en los talleres que organiza el centro de salud de la pedanía murciana. «Yo no me quedo en casa. Me gusta levantarme pronto y estar activa. Voy con mi andador, que me protege mucho», cuenta.

A lo largo de varias sesiones, los pacientes que participan en el Otago aprenden los 24 ejercicios del programa, que combinan calentamiento, fuerza, equilibrio y estiramiento, para practicarlos después en su domicilio como parte de sus actividades cotidianas.

Con estos ejercicios, las personas mayores fortalecen las piernas y el equilibrio y les ayudan a prevenir las caídas y a realizar las actividades básicas de la vida diaria como caminar, subir y bajar escaleras, ponerse los zapatos y coger objetos de un estante alto. También mejora el estado de ánimo. Isabel y Lola lo tienen claro: mejor es prevenir para evitar riesgos. Tras el taller, Lola coge su andador y toma el camino de regreso a casa, aunque sin prisa. El potaje ya lo tiene hecho.