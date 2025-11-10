La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pacientes del centro de salud de Beniaján, este lunes durante uno de los talleres del programa Otago. Guillermo Carrión / AGM

El programa que previene las caídas en las personas mayores: «Voy a todas partes; en casa no me quedo»

Cerca de 600 pacientes han participado en talleres organizados en centros de salud de la Región de Murcia que buscan reducir el riesgo de roturas de cadera y fomentar la autonomía

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:02

A Lola Poveda la operaron de una rodilla en 2016. Poco después, tuvo la mala suerte de caerse por las escaleras, cuando salía de casa. « ... Me tuvieron que intervenir de nuevo, y desde entonces voy con andador», cuenta. A punto de cumplir los 87 años, Lola no ha perdido, sin embargo, su autonomía. «Sigo yendo al mercado y al 'súper, y todos los días preparo la comida para mi marido y mis dos hijos. Hoy he hecho potaje». Con el guiso ya preparado, Lola caminó este lunes hasta el centro de salud de Beniaján para participar en un taller en el que realiza estiramientos y ejercicios de fuerza para mejorar el equilibrio. Se trata de reducir el riesgo de que Lola vuelva a caerse cuando sube o baja unas escalares, cuando necesita coger algún objeto en alto o en cualquier otra actividad cotidiana.

