El programa Pares rescata a 70 familias de la infravivienda en la Región de Murcia La Comunidad amplía hasta 2028 la iniciativa, que arrancó en 2015, con cerca de un 1,5 millones de euros más para acompañamiento social

Rubén García Bastida Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:49

Un total de 70 familias han podido superar una situación de infravivienda o chabolismo en la Región de Murcia desde 2015 gracias al programa Pares, que desarrollan de forma conjunta las consejerías de Política Social, Familias e Igualdad y de Fomento e Infraestructuras, que brinda a los beneficiarios el realojo inmuebles ubicados en entornos normalizados en colaboración con once ayuntamientos de la Región.

El Gobierno regional ha destinado hasta el momento 13,5 millones de euros a este programa, que va a seguir financiando hasta 2028 con 1,5 millones más en el ámbito de la Política Social, fruto de la ampliación de la parte del programa que se ocupa de sufragar el acompañamiento social a las familias, según anunció este miércoles la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, antes de participar en un encuentro, junto al consejero de Fomento, Jorge García Montoro, con beneficiarios y gestores del programa para analizar posibles ámbitos de mejora. Para ello, la Consejería publicará una nueva convocatoria antes de que acabe el año dirigida a entidades sociales encargadas de acompañar a las familias en ese proceso.

Ruiz señaló que hay otras 50 familias a la espera de acceder a una de estas viviendas con las que ya se está trabajando, muchas de ellas, alojadas en chabolas. «Hay que trabajar mucho con ellas para garantizar la convivencia en un entorno comunitario, y por eso es fundamental el acompañamiento social de los servicios sociales, tanto de la Comunidad Autónoma como los municipales. Es fundamental ese acompañamiento previo durante y después. Cuando se considere que están preparadas, pasarán a una vivienda», señaló.

Por su parte, García Montoro destacó que de los más de 13 millones, su departamento ejecuta 9,6 para la compra de los inmuebles. «Están elegidas en sitios no aleatorios sino en sitios donde las familias se encuentran en una mayor facilidad de arraigo y de permanencia y una vez arregladas y acondicionadas se ceden a estas familias para que sean su verdadero ascensor social», aseveró.

La Comunidad ha adquirido hasta el momento 96 viviendas, 12 de ellas, recientemente, y distribuidas en cinco municipios, que ya están adscritas a la nueva convocatoria del programa.

La directora de Pares, Marga Romero, de la asociación Habito, recordó que el programa, que ha recibido varios reconocimientos a nivel nacional y europeo, combina dos acciones: el acompañamiento social integral a estas familias que necesitan de ese apoyo integral para poder mejorar todas las áreas de su vida y la adquisición de una vivienda adecuada en un entorno inclusivo «que se compra pensando en cada familia».

Romero destacó que el programa, que solo se realiza por el momento en la Región de Murcia, es «innovador porque combina tanto el Fondo Social Europeo, que lo gestiona la Consejería de Política Social, como los fondos Feder, que gestiona la Consejería de Fomento».