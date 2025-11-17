La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una profesional le explica a una paciente los detalles de su mamografía. Nacho García

El programa de mamografías de la Región de Murcia funciona: su capacidad para detectar lesiones es «excelente»

Un informe de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública destaca que no hay motivos para la alarma, aunque advierte de un aumento de las demoras en la derivaciones al hospital de aquellas mujeres en las que hay un hallazgo sospechoso

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:14

Los programas de cribado del cáncer de mama están bajo el ojo del huracán en toda España desde que se conociesen los graves fallos producidos ... en Andalucía, donde más de 2.000 mujeres sufrieron retrasos diagnósticos al no ser informadas de los resultados de sus pruebas. La tormenta política y el choque entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades no han hecho sino avivar la polémica y generar desconfianza e incertidumbre. Es un escenario preocupante porque puede terminar minando unos programas que se han demostrado eficaces y que salvan vidas. Lo denuncia la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) en un informe en el que concluye que la Región de Murcia cuenta con un cribado del cáncer de mama que «funciona adecuadamente», aunque sea «mejorable». «La capacidad para detectar lesiones en estadios iniciales es excelente», subraya la ADSP.

