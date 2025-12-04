Programa completo de actividades de Navidad de Murcia 2025 Estos son todos los actos que se desarrollarán desde el 1 de diciembre hasta el 11 de enero por estas fiestas en la capital

El encendido del árbol de navidad el pasado viernes 22 de noviembre.

Actividades que se realizarán todos los días

-Gran Árbol de Navidad. Show Audiovisual del 29 de noviembre al 6 de enero a las 20 y a las 21.15 h. Días 24 y 31: 20 h. Cartero Real. Punto solidario.

-Mercado Navideño del 12 de diciembre al 5 de enero en la plaza Circular. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. // Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

-Food Zone plaza Circular: 13 de diciembre al 5 de enero: de 12 a 16 h y de 18 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

-ÁrbolEXPERIENCE – Lucidum 'Natividad': del 19 de diciembre al 6 enero: de 11 a 14 y de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 12 h. Días 25 y 1: de 17 a 22 h, en la plaza Circular.

-Mercado de Navidad. Inauguración el día 5 de diciembre a las 19.30 h. Proyección de videomapping 'Cuento de Navidad' todos los días a las 20.30 h hasta el 4 de enero. Habrá conciertos todos los días, hasta el 4 de enero y una zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres. Glorieta de España.

-El Jardín de los Sueños. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Desde el 12 de diciembre hasta el día 4 de enero. Horario: de 18.30 a 23h. Hora mágica: entre las 19 y las 20h. Jardín del Malecón.

-XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21h (permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre). Paseo Alfonso X el Sabio

-Navilandia. Desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero 'Día del niño' todas las atracciones al 50 %. Talleres infantiles, espectáculo de Drilo y más actividades. Recinto Ferial La Fica.

Exposiciones

-Exposición 'Al compás del objetivo' de Joaquín Bércher. Hasta el 31 de diciembre. Espacio Los Molinos del Río-Sala Caballerizas.

-Exposición permanente y sala infantil 'Descubre H2O', para familias con niños hasta 7 años. Con reserva previa por teléfono o en la recepción del museo. Museo de la Ciencia y el Agua.

-Exposición de obras finalistas de Artes Visuales del XXIII Certamen de Creación Artística CreaMurcia 2025. Hasta el 8 de enero. Acceso libre. Centro Puertas de Castilla.

-Diorama-Homenaje al hermanamiento entre Sta. Maria Capua Vetere y Murcia realizado por Manuel Fuentes en colaboración con la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Hasta el 8 de enero. Museo de la Ciudad.

-Exposición 'Murcia, piel y memoria' de Lidó Rico. Hasta el 10 de enero. Palacio Almudí.

-Exposición del Belén de Salzillo, del Belén Napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro y del Belén de Lamaignère (que procede del antiguo convento de las Agustinas de Murcia) Horario: de lunes a sábados de 10 a 17 h. Domingos de 11 a 14 h. Martes cerrado. Museo Salzillo.

-Exposición 'Sagrada Familia. Obra de Antonio Campillo' Hasta el 6 de diciembre. Sala Exposiciones Temporales: Exposición 'Morada interior. Fotografías de José Luis Montero'. Hasta el 6 de diciembre. Sala Belenes Monumentales: 'Belén. Escenografía de Peña Sociocultural la Pava y piezas de la colección del museo'; 'Belén Homenaje a Salzillo, obra de Nicolás Almansa'. La Casa del Belén. Puente Tocinos.

-Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Actuaciones: semifinales junior, días 12 y 13 de diciembre de 17 a 21 h. Semifinales libres, días 19 y 20 de diciembre de 17 a 21 h; final, el 27 de diciembre de 17 a 21 h. Escenario Avda. Libertad.

-Sala Temporal: Tauromaquia. Francisco de Goya y Lucientes. Salas Velázquez, María Zambrano e Isabel Verdejo: 'Esculturas Manuel Marín'. Sala Casa-Estudio, 2ª Planta: 'El último Gaya'. Casa -Estudio de Ramón Gaya. Recreación, 2ª planta. Colección permanente del museo: 1ª y 2ª planta. Museo Ramón Gaya.

-Talleres artesanos infantiles, exposición y venta de belenes. Centro Regional de Artesanía de Murcia.

Lunes 1 de diciembre

VI Concurso Regional de Belenes. Durante el mes de diciembre con entrega de galardones el 20 de diciembre. Información en el Centro Regional de Artesanía de Murcia.

Martes 2 de diciembre

12 h.

Visitas guiadas a los trabajos de restauración de la Urna de Alfonso X. También los días 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 23 y 30 diciembre; así como los días 7, 8, 13, 14 y 15 de enero. Plazas Limitadas. Inscripción en eventos.murcia.es. Catedral de Murcia.

19 h

Conferencia 'Un apunte sobre el patrimonio musical de los conventos femeninos murcianos' a cargo de María Ángeles Zapata Castillo y Juan Jesús Yelo Cano, Colectivo Engranajes. Casa del Belén. Puente Tocinos.

Miércoles 3 de diciembre

20 h

RE-ENCUENTROS. Literatura. Programa de conversaciones públicas entre agentes culturales desde múltiples perspectivas, esta vez centrado en la literatura. La Cárcel Vieja. Centro de Cultura Contemporánea.

Jueves, 4 de diciembre

Murcia Lan Party 2025. Hasta el 8 de diciembre. Inscripciones en: murcialanparty.com Palacio de los Deportes.

XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Hasta el 5 de enero. Paseo Alfonso X el Sabio

17 h

Museo inclusivo. Taller de pintura de Astrapace. Acceso libre. Museo Ramón Gaya.

20 h

Concierto – clausura de la exposición de Eduardo Balanza y Pedro Guirao. La Cárcel Vieja. Centro de Cultura Contemporánea.

20.30 h

Zambomba Navideña y desfile de moda flamenca de la mano de Flamencum. Plaza frente al Centro Puertas de Castilla.

Viernes, 5 de diciembre

Navilandia. Inauguración. Hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero 'Día del niño' todas las atracciones al 50 %. Recinto Ferial La Fica.

17 a 20h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular

18h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Coreo dance navideña'. Plaza Circular

18.30 a 21 h

Navilandia. El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Stich y Ángel. 19.45h: Photocall con Stich y Ángel. 20 h: Dúo Caramelo. Recinto Ferial La Fica.

19.30 h

Mercado de Navidad. Inauguración. Gran espectáculo inaugural del videomapping. 'Cuento de Navidad' (todos los días a las 20.30 h). Zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres. Conciertos todos los días. Hasta el 5 de enero. Glorieta de España.

20 h

Violeta Tour.Teatro Circo.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Kilara – 'Xmas Indie'. Plaza Circular.

Sábado 6 de diciembre

10 a 22 h

Mercadillo Navideño Artesanal. También los días 7, 8, 20, 21, 27 y 28 de diciembre y 3 y 4 de enero. Paseo Escultor Juan González Moreno.

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular.

13h

Gran Árbol de Navidad. Teatro de Marionetas: 'Picnic navideño' Plaza Circular.

16.30 y 19 h

Música Familiar 'CantaJuego 20 años'. La Gira. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17 a 20.30 h

Taller de Manualidades Navideñas, Hinchables y Gran Encendido de la Navidad en el Distrito Norte. Plaza de la Seda. San Antón.

18h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Coreo dance navideña'. Plaza Circular.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19.30 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Bluey y Bingo. 19.45 h: Photocall con Bluey y Bingo. l. 20 h: DJ José García. Acceso libre. Recinto Ferial La Fica.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Ciudad Canalla: 'Navidades de los ´90'. Plaza Circular.

21.45 h

Concierto de Ruto Neón. Acceso libre. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Domingo 7 de diciembre

Toda la mañana. Mercadillo de artesanía. Jardín de la Pólvora.

6 h

Despierta de la Campana de Auroros de Santa Cruz por las calles de la pedanía. Posteriormente Misa de aguilando a las 9 h en la Ermita Vieja de Santa Cruz.

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular.

11 a 14 h

Taller infantil de manualidades e hinchables. Plaza profesor Tierno Galván.

12 h

Multidisciplinar Familiar 'Copiar' Animal Religion. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Coreo dance navideña' Plaza Circular.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Cuento interactivo de Navidad'. Plaza Circular.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. Recinto Ferial La Fica.

19 h

Teatro 'La música' de Okapi Producciones. Venta de entradas en: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

19.30 h

Espectáculo con las academias de baile 'Alejandra Green' y 'Esmeralda Torres' y encendido del monumental 'Árbol de Navidad'. Plaza del Casino. La Alberca.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Maribel Castillo – 'Navidad flamenca'. Plaza Circular.

20.45 h

Concierto Querido Diablo. Acceso libre. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Lunes 8 de diciembre

11 a 14 h

Taller infantil de manualidades e hinchables amenizado por el Grupo de Coros y Danzas 'El Barbecho'. Paseo Duques de Lugo.

11 a 14 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Magia en el Árbol'. Plaza Circular.

16.30 h

Espectáculo de bienvenida a la Navidad. Plaza de la Iglesia. Santa Cruz.

18 h

Inauguración del Belén Municipal, realizado por la Asociación Belenista de Fuente Álamo. Con la actuación del Orfeón Murciano Fernández Caballero. Hasta el 6 de enero. Palacio Episcopal.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Mario y Luigi Bross. 19.45h: Photocall con Mario y Luigi Bross. Recinto Ferial La Fica.

20 h

Inauguración del belén de la Peña 'Las Tenajas'. Centro Cultural Puertas de Castilla.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Verónica Terrés. Plaza Circular.

Martes 9 de diciembre

20 h. Visitas nocturnas a la Torre de la Catedral de Murcia. También los días 10, 11, 16, 17, 18, 23, 30 de diciembre y 3 de enero. Información y entradas en catedralmurcia.org. Catedral de Murcia.

20.30 h

Concierto de la Banda de Plectro y Guitarra de Puente Tocinos en colaboración con la OPGRM. Belén Municipal. Palacio Episcopal.

Miércoles 10 de diciembre

XII Jornadas Gastronómicas Solidarias de Astrapace. Hasta el 14 de diciembre. Información y reservas en el teléfono 690 756 291. Plaza de la Merced.

19 h

Concierto de Adviento: Ensemble de Contrabajos del Conservatorio Massotti. Acceso libre. Museo Ramón Gaya.

Jueves 11 de diciembre

10 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: 1200 VOCES para el Niño Jesús.

10 a 13 h

II Encuentro de Coros Escolares Municipales. Los conciertos tendrán lugar en: Santo Domingo, Plaza del Cardenal Belluga, Plaza de Europa, Plaza de la Cruz Roja, Plaza Julián Romea, Plaza del Museo de Bellas Artes, Paseo Escultor Juan González Moreno, Plaza Preciosa. Diferentes emplazamientos, finalizarán en la Plaza del Cardenal Belluga.

12 h

Inauguración de la exposición: 'Figuras para un Belén'. Esculturas de Juan Martínez Lax Acceso libre. Museo Ramón Gaya.

17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia. Plaza Circular.

19 h

Proyección documental 'El Moneo revelado' sobre el 25º aniversario del Edificio Moneo de Murcia. Edificio Moneo. Salón de Actos

20 h

Música Symphonic Rhapsody of Queen. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Peña Huertana El Salero (Grupo Niño Jesús de Balate): 'Aguilandos con Salero' Plaza Circular.

20.30h

MONOTON. Eoli El Bon Noj & Turbulente presentan 'Show us your screen'. Cárcel Vieja. Centro de Cultura Contemporánea.

Viernes, 12 de diciembre

16 h

Fiesta de Navidad de la Asociación Juvenil Leyva. Espacio Joven La Nave. Puente Tocinos.

17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años). Plaza Circular.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: Coreo Dance Navideña.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19.30h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Woody y Jessie. 20.10 h: Photocall con Woody y Jessie. Recinto Ferial La Fica.

19 h

Inauguración de 'El Jardín de los Sueños'. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Hasta el día 4 de enero. Horario de 18.30 a 23h. Jardín del Malecón.

19 h

Jardín de los Sabores en Navidad. Hasta el 21 de diciembre. Los fines de semana abierto desde las 13 h. Jardín Chino

20 h

Circo El Baile de Sísifo. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo.

20 h

Música Symphonic Rhapsody of Queen. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Pepe Pérez Quartet: 'Xmas Jazz'. Plaza Circular.

20.30 h

Inauguración del Belén de la Federación de Peñas. Visitas concertadas para grupos de lunes a viernes de 10.30 a 13 h (Tfno 968265151). Abierto al público hasta el día 4 de enero. Federación de Peñas Huertanas.

20.30 h

Concierto de Coro del Centro Social de Mayores de San Basilio. Acceso libre. Belén Municipal. Palacio Episcopal.

21.45 h

Concierto de Wakame. Acceso libre. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Sábado 13 de diciembre

Manga Experience II Edición Navidad. Anime, comic, cosplay, photocall, actividades, torneos, videojuegos. CC Atalayas.

9.45 h

Rutas Ambientales Guiadas. PR MU-55 Pico del Águila. Majal Blanco. 9,75 Km. Dificultad media-alta. Plazas limitadas. Actividad gratuita. Inscripciones en el teléfono 968 212 518 (de 9 a 15h) o en el correo: info@ecopatrimonio.es

10 h

Pascua y Aguilandos en Plazas y Mercados. Plazas de abastos de Saavedra Fajardo, El Carmen, San Andrés, Verónicas y Vistabella.

10 h

Taller Gastronómico de dulces navideños. Peña Huertana La Parra. San Basilio.

10.30 h

Taller familiar 'Canciones Garabateadas, cantos de Navidad'. Inscripción telefónica en el 968 30 11 26. Casa del Belén. Puente Tocinos.

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular.

12 h

Concierto de la Asociación Musical de Puente Tocinos. Calle del Pilar.

12 h

Inauguración del Belén del Centro de Mayores. La Alberca.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: Coreo Dance Navideña. Plaza Circular.

16.30 h

Liga BSR. Partido entre el UCAM BSR y el BSR Amiab Puerto Llano. Pabellón Príncipe de Asturias.

17 h

Actuación de alumnos de la Escuela Musical Legato. Espacio Joven El Palmar.

18 h

Liga Endesa Partido entre UCAM Murcia y Juventut de Badalona. Palacio de los Deportes.

18 h

Obra 'La Granja'. Duración: 35 min. A partir de 1 año. Información: www.pupaclown.org. Centro Escénico Pupaclown.

18.30 a 21 h

Navilandia. El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 18.30 h: Escuela de Baile: Que nos quiten lo bailao 19.30 h: Navidad Rock, (la pandilla de Drilo). Acceso libre. Recinto Ferial La Fica.

18.30 h

Beniaján en Vela. Las calles del casco antiguo de Beniaján se iluminan de arte y creatividad a la luz de miles de velas.

19 h

III Festival Coros Navideños de Murcia: A una sola voz por la Navidad. Organiza: CEMU Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Microteatro 'Pulgas'. Venta de entradas en taquilla. Auditorio Cabezo de Torres.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: The Red Velvets: 'Xmas Band Concert'. Plaza Circular.

21.45 h

Concierto de Carlos Vudú y el Clan Jukbox. Acceso libre. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Domingo 14 de diciembre

Manga Experience II Edición Navidad. Anime, comic, cosplay, photocall, actividades, torneos, videojuegos. CC Atalayas.

6 h

Despierta de la Campana de Auroros de Santa Cruz por las calles de la pedanía. Posteriormente Misa de aguilando a las 9 h en la Ermita Vieja de Santa Cruz. Santa Cruz.

10 h

Actuaciones de cuadrillas y almuerzos de convivencia. También el día 21. Centro Municipal de Venta de los Pinos (Centro de la Mujer), Cañadas de San Pedro.

10 h

Carrera popular 'Siente la Huerta'. Marcha senderista, carrera y carreras infantiles. Santa Cruz.

11 h

Taller en familia 'Laboratorio Cromático'. Impartido por Sofía Castellote. Duración: 2 h. A partir de 3 años acompañado de un adulto. Inscripción: talleres@pupaclown.org Centro Escénico Pupaclown.

11 a 14 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años)

11 h

Reparto de Flor de Pascua. La Alberca. Plaza de la Constitución.

12 h

Títeres Familiar: Historia de una muñeca abandonada. Venta de entradas en taquilla. Auditorio La Alberca.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Magia en el Árbol'. Plaza Circular.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Guau y Peligre. 19.40 h: Photocall con Guau y Peligre. Acceso libre. Recinto Ferial La Fica.

19 h

Música Charleston Gospel Choir. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Coral Discantus : 'Zarzuela de Navidad'

19.30 h

Actuación de la Peña La Lebrilla. Belén Municipal. Palacio Episcopal.

20.45 h

Concierto de Helio. Acceso libre. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Lunes 15 de diciembre

'El Reyno de Murcia'. Actividades con motivo del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia para todos los públicos. Hasta el 19 de diciembre. Explanada del Auditorio. La Alberca.

Apertura del Belén instalado por la Asociación de Belenistas de Fuente Álamo. Figuras Hebreas de Juan Antonio Griñán. Hasta el 6 de enero. Acceso libre. Iglesia de San Esteban.

17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia. Plaza Circular.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Magia en el Árbol'. Plaza Circular.

19.30 h

Proyección y coloquio del cortometraje '15 de diciembre'. Filmoteca Regional Francisco Rabal.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Coro de Castañuelas de Murcia:'Repiques bajo el Árbol' Plaza Circular.

Martes 16 de diciembre

Espacio 'Hoy Enseñamos': Micro-exposición: 'Diorama. Nacimiento morisco'. Hasta el 4 de enero. Museo de la Ciudad.

11 h

II Encuentro de Coros Escolares «Murcia Sur».Participarán unos 200 escolares pertenecientes a los coros de: CEIP Santiago El Mayor, IES Floridablanca, IES Mariano Baquero Goyanes, CEIP Francisco Giner de los Ríos, CEIP Escultor González Moreno, IES Licencia Francisco Cascales. Iglesia de Santiago El Mayor.

17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular.

18.30 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Coro Villa Pilar: 'Villancicos con Estrella' Plaza Circular.

19 h

Conferencia 'Veredas de música. Documentación de tradición oral murciana' a cargo de Tomás García Martínez. Museo de la Ciudad.

19 h

Actuación de la coral y rondalla de mayores de San Basilio. Salón de actos Puertas de Castilla.

20 h

Actuación de la Peña La Zaranda. Centro de Mayores de San Andrés.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Coro del Hospital Reina Sofía: 'Voces con alma'. Plaza Circular.

20.30 h

Los 40 Classic presenta el espectáculo de Rafa Sánchez (La Unión): 'Biografía'. Más información en radiomurcia.es. Teatro Circo.

20.45 h

Festival Estrenarte. Concierto de Jdays. Acceso libre. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Miércoles 17 de diciembre

Exposición Tres artistas: Marc Mateos 'La forma que el olvido toma', Jorge de la Cruz: 'Darkness is the Substance of Life', Sbah: 'Trazos'. Hasta el 28 de febrero. Palacio Almudí.

11 h

Actuación de la Coral y Rondalla de mayores de San Basilio. Residencia de Mayores de San Basilio.

12 h

Museo inclusivo. Taller de pintura de Astrapace. Acceso libre. Museo Ramón Gaya.

16 a 20.30 h

Dulces solidarios. Se entregará un surtido de dulces navideños elaborados por el alumnado del Programa Experiencial 'Oportunidades de Empleo en Hostelería Sostenible' de la Escuela de Hostelería. Plaza Circular.

16 h

'Vive la Navidad en Comunidad: Talleres Navideños'. Plaza Constitución del Barrio de Espíritu Santo. Espinardo.

17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia Plaza Circular.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Coro Jesuitinas Murcia: 'Con niños a Jesús'. Plaza Circular.

19 h

Fiesta de Navidad. Recitales de rap, muestras de talleres y actividades de asociaciones locales. Espacio Joven 585.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Coral Universitaria (UMU): 'Gaudeamus'. Plaza Circular.

20.30 h

Actuación del Grupo de Coros y Danzas Virgen de la Vega. Acceso libre. Belén Municipal. Palacio Episcopal.

20.45 h

Festival Estrenarte. Concierto de Julia Cry. Acceso libre. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Jueves 18 de diciembre

9.30 h

Visita del Cartero Real a la Escuela Infantil 'La Ermita'. La Alberca.

11.30 h

Entrega de juguetes a las familias participantes en el proyecto 'A la par: familia y escuela'. Edificio anexo a la UTS de San Andrés.

17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años)

18 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Coral Discantus (Infantil, Juvenil, Junior y Universitaria) – 'Músicas con Ángel'

19 h

Fiesta de Navidad. Actuación del ballet joven Dinamur, recital de rap y muestra de talleres. Espacio Joven El Palmar.

20 h

Gala de Premios CreaMurcia 2025. Acceso libre con invitación. Teatro Circo.

20 h

Ciclo que propone una mirada transversal y rigurosa a cinematografías, épocas y autores fuera de los circuitos hegemónicos. Cárcel Vieja. Centro de Cultura Contemporánea.

20.30 h

Concierto de la Rondalla del Centro Social de Mayores de Puente Tocinos. Acceso libre. Belén Municipal. Palacio Episcopal.

Viernes 19 de diciembre

17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años)

17 a 23 h

Xmas Fest Solidario. También el día 20. Plaza de Europa.

18 y 21 h

Danza 'El Cascanueces'. Ballet de Barcelona Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Coreo dance navideña'

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19 h: Viva la Navidad con Elfo, Mickey y muñecos de nieve. Recinto Ferial La Fica.

19 h

Fiesta de Navidad. Muestra de los talleres de Break dance, danza contemporánea, teatro, baile moderno, kpop, escritura creativa, rap, canto y guitarra española. Espacio Joven La Nave.

19 h

Actuación navideña de la Academia Alejandra Green. Plaza del Casino. La Alberca.

19 h

Concierto de Navidad: Cuarteto Almus. Acceso libre. Museo Ramón Gaya.

19.45 h

Concierto de villancicos a cargo de la Peña 'El Hocete' de Zeneta. Iglesia Parroquial de Santa Cruz.

20 h

Concierto de Navidad In Memoriam Miguel Ángel Clares. Entrada con invitación. Auditorio de Algezares.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Coral San Buenaventura – 'Voces blancas'. Plaza Circular.

Sábado 20 de diciembre

9.45 h

Rutas Ambientales Guiadas. Itinerario por la Sierra de los Villares. 8 Km. Dificultad media. Plazas limitadas: 25 participantes. Actividad gratuita. Inscripciones en el teléfono 968 212 518 (de 9 a 15 h) o en el correo: info@ecopatrimonio.es

10 h

Actuación de alumnos de la Asociación Musical El Palmar. Espacio Joven El Palmar.

11 h

Taller de Navidad. Los niños decoran el Árbol de Navidad. También el día 21. Centro Municipal de Cabezo de la Plata y de Venta de los Pinos.

11 h

Llegada de Papá Noel con degustación de monas con chocolate y espectáculo infantil 'Elfos cantan a la Navidad'. Plaza de la Constitución. La Alberca.

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: Teatro de Marionetas: 'Navidad en el bosque' Plaza Circular.

17 h

Fiesta de Navidad de Assido. Espacio Joven La Nave.

17 a 23 h

Zambomba Flamenca. Acceso libre. Plaza Candelaria.

17 h

Gran Cabalgata de Papá Noel por los barrios de San Antón y San Andrés.

17 y 20 h

Danza 'El Cascanueces'. Ballet de Barcelona. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo.

17 y 19.30 h

Musical Familiar 'La Bella y la Bestia'. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17.30 y 19.30 h

Obra 'Los 3 cerditos'. Duración: 50 min. A partir de 3 años. Información: www.pupaclown.org. Centro Escénico Pupaclown.

18 h

La Calle Salsa. Plaza de Santo Domingo.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: Coreo dance navideña. Plaza Circular.

18 h

Concierto de Navidad de los Aspirantes de la Orquesta de la Región de Murcia. Acceso libre. Iglesia de San Miguel

18 h

Cuentacuentos musical interactivo: 'Aventura Pirata'. Acceso libre Museo Ramón Gaya.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 18.30 h: Escuela de baile: 'RB Academy'. 19.30 h: El Show navideño de la Pandilla de Drilo. Recinto Ferial La Fica.

19 h

Inauguración del Belén de las Agustinas, obra de Nicolás y Francisco Salzillo. Con la actuación de la Coral Discantus. Hasta el día 5 de enero. Horario: de 10 a 13 y de 17 a 21 h. Nochebuena y Nochevieja solo mañanas y Navidad y Año Nuevo solo tardes. Con actuaciones los días 20, 26, 27 de diciembre y 2 y 3 de enero a las 20.30h. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.

20 h

Concierto Paprika Jazz Band. Entrada con invitación. Auditorio Guadalupe.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Diego Martín: 'Xmas #1'. Plaza Circular.

20.30 h

Actuación de la campana de Auroros de Javalí Nuevo. Belén Municipal. Palacio Episcopal.

21 h

Certamen de Villancicos de la Peña La Zaranda con las Peñas El Mortero y El Zarangollo. Ermita de San Antón.

21.45 h

Concierto de Fenómenos extraños. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

22 h

47 Despierta y posterior Misa de Gozo en Iglesia de San Nicolás (24 h) con la participación de la Campana de Auroros del municipio. Plaza de la Cruz.

Domingo 21 de diciembre

Toda la mañana. Mercadillo de Artesanía. Avda. San Pedro del Pinatar. El Ranero.

10 h

Muestra de Modelismo Naval en Navidad. Lago del Jardín de Mari Trini.

11 h

Gran Cabalgata de Papá Noel por los barrios de El Ranero y San Basilio.

11 a 14 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular.

12 h

Concierto de la Asociación Musical de El Palmar. Plaza de los Apóstoles.

12 h

Obra 'Los 3 cerditos'. Duración: 50 min. A partir de 3 años. Información: www.pupaclown.org. Centro Escénico Pupaclown.

12.30h

Concierto de la Coral Santiago Apóstol de Santiago de la Ribera. Acceso libre. Belén Municipal. Palacio Episcopal.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: Cuentacuentos 'Historias junto a la lumbre'. Plaza Circular.

17 h

Liga Endesa Partido entre UCAM Murcia y Valencia Basket. Palacio de los Deportes.

17 h

Taller gastronómico de dulces navideños. Peña Huertana Las Tenajas. El Ranero.

17 y 19.30 h

Musical Familiar 'La Bella y la Bestia'. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Stich y Ángel. 19.40 h: Photocall con Stich y Ángel. l. 20 h: DJ José García. Recinto Ferial La Fica.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Coral Discantus: 'Ópera de Navidad'. Plaza Circular.

21.45 h

Concierto de Río Rosa. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Lunes 22 de diciembre

17 y 19.30 h

Musical Familiar 'La Bella y la Bestia'. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años)

18 h

Espectáculo de Llegada de Papá Noel. Con un gran espectáculo infantil A su término, Papá Noel se dirigirá hasta la casa instalada en la Calle Basabé donde se procederá a su inauguración oficial. Plaza del Cardenal Belluga.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Magia en el Árbol'

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Bluey y Bingo. 19.40 h: Photocall con Bluey y Bingo. 20 h: Dúo Trébole. Recinto Ferial La Fica.

20 h

Cuadrillas en Navidad. Recorrido de la Cuadrilla de Torreagüera por las calles: Av. de la Libertad, Gran Vía, Fernández Ardavín, Plaza Julián Romea, Jabonerías, San Bartolomé, Sociedad, y Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Cuadrillas en Navidad. Recorrido de la Cuadrilla de Patiño por las calles: Alfonso X El Sabio, Plaza de Santo Domingo, Trapería, Plaza de la Cruz, Salzillo, Plaza del Cardenal Belluga.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Tuna de la Facultad de Derecho (UMU):'Ronda en el Portal'

20.45 h

Concierto de Evve. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Martes 23 de diciembre

11 a 13.30 h y de 17 a 20 h

Visitas a la casa de Papá Noel. Acceso libre. Calle Basabé.

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular.

12 h

Cuentacuentos musical interactivo: 'La aventura sin fin'. Acceso libre. Museo Ramón Gaya.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Cuento interactivo de Navidad'

17 h

Gran espectáculo de Papá Noél. Recinto de fiestas. Santa Cruz.

17 y 19.30 h

Musical Familiar 'La Bella y la Bestia'. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17.30 h

Obra 'Caperucita Roja'. Duración: 50 min. A partir de 3 años. Información: www.pupaclown.org. Centro Escénico Pupaclown.

17.30 h

Taller familiar 'Belenes encajados'. Actividad gratuita previa reserva en el tfno. 968274390. A partir de 5 años, 15 participantes por grupo. Museo de la Ciudad.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Coreo dance navideña'

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Bluey y Bingo. 19.40 h: Photocall con Bluey y Bingo. 20 h: Comparsa 'A bailar'. Recinto Ferial La Fica.

18 y 21 h

Teatro 'El Prelado'. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo.

19.30 h

Sones Navideños. Concierto de la Agrupación Juvenil de Cabezo de Torres. Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Cuadrillas en Navidad. Recorrido de la Cuadrilla de Zaraiche por las calles: del Pilar, San Pedro, Pl. Flores, Sta. Catalina, Platería, Trapería, Plaza de la Cruz, Salzillo, Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Cuadrillas en Navidad. Recorrido de la Cuadrilla de Santa Lucía por las calles: Alfonso X El Sabio, Plaza de Santo Domingo, Trapería, Plaza de la Cruz, Salzillo, Plaza del Cardenal Belluga.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Cuadrilla de Patiño: 'Aguilandos murcianos'

20.45 h

Concierto de El Raspa. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Miércoles 24 de diciembre

Decora el árbol del museo. Crea tu propio adorno y ayuda al museo a decorar el árbol de Navidad. Buzón Real. Hasta el 4 de enero. Museo de la Ciudad.

10.30 h

Pascua y Aguilandos en Plazas y Mercados. Mercados de Santa María de Gracia y La Fama.

11 a 14 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular

11 a 13.30 y de 17 a 20 h

Visitas a la casa de Papá Noel. Calle Basabé.

12 h

Gran desfile de Papá Noel. Itinerario: C/ Proclamación, Sacerdotes Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Av. Canalejas, Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Glorieta de España, C/ Arenal, Plaza del Cardenal Belluga, Plaza de los Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Plaza Cetina, Alejandro Séiquer, Plaza Santo Domingo, C/ Santa Clara (final a la espalda del Teatro Romea).

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Magia en el Árbol' Plaza Circular.

13 h

Taller familiar 'Belenes encajados'. Actividad gratuita previa reserva en el tfno. 968274390. A partir de 5 años, 15 participantes por grupo. Museo de la Ciudad.

17 h

Tardebuena con DJ Gato. Plaza del casino. La Alberca.

18 h

Misa del Gallo cantada por los auroros de Santa Cruz en la Ermita Vieja. Santa Cruz.

18 y 19 h

Sones Navideños Brindis Musical. Actuación de los cantantes líricos Guadalupe Durán (soprano), Verónica Lozano (cantante), Lupe Landeros (cantante), Gonzalo Terán (tenor), José Manuel Mas (tenor) y José Ortíz (cantante) con la orquesta lírica dirigida por Félix San Mateo, con fragmentos de óperas y canciones internacionales de todos los tiempos. Acceso libre. Plaza del Cardenal Belluga.

Jueves 25 de diciembre

11 a 13.30 h y de 17 a 21 h

Visitas a la casa de Papá Noel. Acceso libre. Calle Basabé.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Mickey y Minnie. 19.40 h: Photocall con Mickey y Minnie. Recinto Ferial La Fica.

19 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: La Pandilla de Drilo: Música & Navidad '. Plaza Circular.

19 y 20 h

Sones Navideños Brindis Musical. Actuación de los cantantes líricos Guadalupe Durán (soprano), Verónica Lozano (cantante), Lupe Landeros (cantante), Gonzalo Terán (tenor), José Manuel Mas (tenor) y José Ortíz (cantante) con la orquesta lírica dirigida por Félix San Mateo, con fragmentos de óperas y canciones internacionales de todos los tiempos. Acceso libre. Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo piromusical de Navidad. Plaza Circular.

20.45 h

Concierto de Ludie. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Viernes 26 de diciembre

10.30 a 14.30 h

Actividades de Conciliación familiar. Hasta el 30 de diciembre Kilómetro 0.

10.30 a 14.30 h

Taller de adornos navideños con materiales reciclados. Hasta el 30 de diciembre Plaza Circular.

11 a 13.30 h y de 17 a 21 h

Visitas a la casa de Papá Noel. Calle Basabé.

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Guiñol en el Árbol: Cuentos en familia'.

17 y 19.30 h

Musical Familiar 'La Bella y la Bestia'. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17 h

Festival de Títeres. 'La isla de las cosas perdidas'. Niños a partir de 5 años. Paseo Escultor Juan González Moreno.

17.30 h

Obra 'Caperucita Roja'. Duración: 50 min. A partir de 3 años. Información: www.pupaclown.org. Centro Escénico Pupaclown.

18 h

Cuentacuentos musical interactivo: 'Wonka y su fábrica de chocolate'. Acceso libre Museo Ramón Gaya.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Coreo dance navideña'.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños y Cartero Real 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Woody y Jessie. 20.10 h: Photocall con Woody y Jessie. 20.30 h: DJ José Torralba. Recinto Ferial La Fica.

19.30 h

Musical Familiar 'Hansel y Gretel'. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo.

19 y 20 h

Sones Navideños Brindis Musical. Actuación de los cantantes líricos Guadalupe Durán (soprano), Verónica Lozano (cantante), Lupe Landeros (cantante), Gonzalo Terán (tenor), José Manuel Mas (tenor) y José Ortíz (cantante) con la orquesta lírica dirigida por Félix San Mateo, con fragmentos de óperas y canciones internacionales de todos los tiempos. Acceso libre.Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Cuadrillas en Navidad. Recorrido de la Cuadrilla de la Arboleja- La Albatalía por las calles: Iglesia del Carmen, Jardín de Floridablanca, Puente Viejo, Glorieta de España, Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Cuadrillas en Navidad. Recorrido de la Cuadrilla de Patiño por las calles: Plaza Sta. Eulalia, San Antonio, Apóstoles, Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Zambomba Navideña a cargo de la Academia de Danza de Carmen Romero Plaza de San Miguel

20 h

Teatro. El Prelado. Venta de entradas en taquilla. Auditorio Algezares.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Tony Beteta & Oché Cortes : 'Xmas Crooner'. Plaza Circular.

20.30h

Concierto del Cuarteto de Clarinetes de a Agrupación musical de Beniaján. Acceso libre Salón de Plenos. Ayuntamiento de Murcia

21.45 h

Concierto de Palomo Palomo. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Sábado 27 de diciembre

11 a 13.30 h y 17 a 21 h

Visitas a la casa de Papá Noel. Calle Basabé.

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular.

12 h

Gran Árbol de Navidad. Degustación: 'Una Estrella con Pastel y Marinera'. Plaza Circular.

12 h

Espectáculo familiar de cuentos, títeres y música para Navidad 'Cuentos Invernales'. Santa Cruz.

12h

Campanadas infantiles con reparto de minichuches y zumos Plaza de la Iglesia. La Alberca.

12.30 h

Concierto de la Agrupación músico-cultural Las Musas de Guadalupe. Plaza de la Cruz.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: Cuentacuentos: 'Corazón para el Año Nuevo'. Plaza Circular.

16 a 24h.

The Secret Xmas Party. Cuartel de Artillería.

17 h

Festival de Títeres. La obra 'Historia de una muñeca abandonada'. A partir de 4 años. Paseo Escultor Juan González Moreno.

17 h

Llegada del Cartero Real. Plaza del Casino. La Alberca.

17 y 19.30 h

Musical Familiar 'La Bella y la Bestia'. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17 y 19.30 h

Musical Familiar 'Hansel y Gretel'. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo.

17-21h.

Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Gran final de 17 a 21 h. Información: murciaxmasfest.es Escenario Avda. Libertad.

17.30 h

Sings for Children, it's Christmas. Duración: 55 min. A partir de 2 años. Información: www.pupaclown.org. Centro Escénico Pupaclown.

18 h

Precampanadas solidarias. Acceso libre Plaza Cristo Resucitado.

18 h

Cuentacuentos musical interactivo: 'El país de los sueños'. Acceso libre Museo Ramón Gaya.

18.30 h

LNFS Partido entre El Pozo Murcia Costa Cálida y el Barça. Palacio de los Deportes.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños y Cartero Real. 18.30 h: Escuela 'María José García' 19.30 h: Navidad Rock (La Pandilla de Drilo). Recinto Ferial La Fica.

19.30 h

Sones Navideños. Concierto de Los Parrandboleros. Acceso libre Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Teatro 'El Prelado'. Venta de entradas en taquilla. Teatro Bernal.

20 h

Cuadrillas en Navidad. Recorrido de la Cuadrilla de Santa Lucía por las calles: del Pilar, San Pedro, Pl. Flores, Sta. Catalina, Platería, Trapería, Plaza de la Cruz, Salzillo, Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Cuadrillas en Navidad. Recorrido de la Cuadrilla de La Arboleja-La Albatalía por las calles: Plaza Sta. Eulalia, San Antonio, Apóstoles, Plaza del Cardenal Belluga.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Santiago Campillo:'Xmas Blues'. Plaza Circular.

20.30h

Concierto del Ensemble de Plectro y Guitarra de Puente Tocinos en colaboración con la OPGRM. Acceso libre Salón de Plenos. Ayuntamiento de Murcia

20.30 h

Actuación de la Campana de Auroros de Javalí Viejo. Belén Municipal. Palacio Episcopal.

21.45 h

Concierto de Caries. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Domingo 28 de diciembre

10 h

Actuaciones de cuadrillas y almuerzos de convivencia. Centro Municipal de Cabezo de la Plata. Cañadas de San Pedro.

11 a 13.30 h y de 17 a 21 h

Visitas a la casa de Papá Noel. Calle Basabé.

11 y 12.30 h

Obra 'Texturas'. Duración: 35 min. A partir de 1 año. Información: www.pupaclown.org. Centro Escénico Pupaclown.

11 a 14 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular.

12 h

Concierto de la Agrupación musical Virgen de la Fuensanta de Los Garres Plaza de Santo Domingo.

12 h

Certamen de Villancicos 'La Huerta canta a la Navidad'. Acceso libre. Plaza de Europa.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: Teatro de marionetas:'Picnic navideño'. Plaza Circular.

17 y 19.30 h

Musical Familiar 'Hansel y Gretel'. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo.

17 y 19.30 h

Musical Familiar 'La Bella y la Bestia'. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17 h

Festival de Títeres. Obra 'La Cenicienta: la reina escoba'. Niños a partir de 3 años. Paseo Escultor Juan González Moreno.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños y Cartero Real. 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Bluey y Bingo. 19.40 h: Photocall con Bluey y Bingo. 20h: Escuela de baile 'Ancelmar'. Recinto Ferial La Fica.

19.30 h

Sones Navideños. Actuación de Christmas Jazz Band & José Blaya. Acceso libre. Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Cuadrillas en Navidad. Recorrido de la Cuadrilla de Zaraíche por las calles: Av. de la Libertad, Gran Vía, Fernández Ardavín, Plaza Julián Romea, Jabonerías, San Bartolomé, Sociedad, Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Cuadrillas en Navidad. Recorrido de la Cuadrilla de Torreagüera por las calles: Iglesia del Carmen, Jardín de Floridablanca, Puente Viejo, Glorieta de España, Plaza del Cardenal Belluga.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Curro Piñana – 'Navidad flamenca'. Plaza Circular.

20.30 h

Actuación del Coro de la Parroquia de San Benito. Belén Municipal. Palacio Episcopal.

20.45 h

Concierto de Kibla. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Lunes 29 de diciembre

11 a 13.30 h y 17 a 21 h

Visitas a la casa de Papá Noel. Acceso libre. Calle Basabé.

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Coreo dance navideña' Plaza Circular.

17 y 19.30 h

Musical Familiar 'Hansel y Gretel'. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo.

17 y 19.30 h

Musical Familiar 'La Bella Durmiente'. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17.30 h

Obra 'El mago de Oz'. Duración: 50 min. A partir de 4 años. Espectáculo interpretado también en lengua de signos. Información: www.pupaclown.org. Centro Escénico Pupaclown.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Magia en el árbol' Plaza Circular.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños y Cartero Real. 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Stich y Ángel. 19.40h: Photocall con Stich y Ángel. Recinto Ferial La Fica.

19.30 h

Sones Navideños. Actuación de Russinger Gospel Navideño. Plaza del Cardenal Belluga.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Vic Vela: 'Xmas Pop'Plaza Circular.

20.30 h

Actuación del coro de la Peña L´Artesa. Acceso libre Belén Municipal. Palacio Episcopal.

20.45 h

Concierto de Lydia Martín. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Martes 30 de diciembre

11 a 13.30 h y 17 a 21 h

Visitas a la casa de Papá Noel. Clausura. Acceso libre. Calle Basabé.

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: Guiñol en el Árbol: 'Cuentos invernales'. Plaza Circular.

17h.

Partido Benéfico de fútbol 'Murcia 1200'. UCAM Murcia vs Real Murcia. Estadio La Condomina.

17 y 19.30 h

Musical Familiar 'Hansel y Gretel'. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo.

17 y 19.30 h

Musical Familiar 'La Bella Durmiente'. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17.30 h

Obra 'Pupaventuras'. Duración: 50 min. Información: www.pupaclown.org. Centro Escénico Pupaclown.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Cuento interactivo de Navidad'. Plaza Circular.

18.30 h

Pre-uvas infantiles. Campanadas a las 19.00 h. Plaza de la iglesia. Santa Cruz.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños y Cartero Real. 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Pocoyo y Pato. 19.40 h: Photocall con Pocoyo y Pato. Recinto Ferial La Fica.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Coro de la Peña Huertana El Tablacho – 'Tablacho al 2025'. Plaza Circular.

20.45 h

Concierto de Norte Perdido. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

21 h

Liga Endesa Partido entre UCAM Murcia y Real Madrid. Palacio de los Deportes.

Miércoles 31 de diciembre

11 a 14 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular.

11.30 h

Gran Árbol de Navidad. Nochevieja infantil con espectáculo infantil. Plaza Circular.

14 h

Concierto de Adrián Ruiz. Aperitivieja. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

15.30 h

Recinto de fiestas Tarde-vieja con DJ. Santa Cruz.

17 h

Tardevieja con la mejor música. Plaza del Casino. La Alberca.

17 h

Carrera San Silvestre-Murcia 2025. Glorieta de España.

23.30 h

Campanadas de Fin de Año. Glorieta de España.

Jueves 1 de enero

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños y Cartero Real. 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Mario y Luigi. 19.40 h: Photocall con Mario y Luigi. Recinto Ferial La Fica.

18 h

Espectáculo infantil: «Leyendas de la selva, princesas y los misterios del océano». Acceso libre Plaza del Pilar

19 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'La pandilla de Drilo: Navidad Rock'. Plaza Circular.

20 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo piromusical de Año Nuevo. Plaza Circular.

Viernes 2 de enero

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular.

12 h

Espectáculo infantil: «Leyendas de la selva, princesas y los misterios del océano». Acceso libre Plaza de los Patos

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Magia en el Árbol'. Plaza Circular.

17 y 19.30 h

Musical Familiar 'La Bella Durmiente'. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17 h

¡Pasen y vean! La Navidad llegó con Joan Vidal Ilusionista. Paseo González Moreno.

17.30 h

La compañía Andrés Santos Station Band, Murcia pone música a dos películas de Buster Keaton 'The scarecrow' y 'Sherlock'. Duración: 60 min. Todos los públicos. Información: www.pupaclown.org. Centro Escénico Pupaclown.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: Cuentacuentos – 'Historias mágicas de Reyes' Plaza Circular.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños y Cartero Real. 19.30 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Stich y Ángel. 20.10 h: Photocall con Stich y Ángel. Recinto Ferial La Fica.

19 h

Espectáculo piromusical. Margen del río entre Pasarela Miguel Caballero y Puente Nuevo.

19.30 h

Día del Patrón del barrio de San Basilio. Misa cantada por la coral y rondalla de mayores de San Basilio. Iglesia de San Basilio.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Coral Discantus: 'Ópera en Año Nuevo'. Plaza Circular.

20.30 h

Actuación del coro del Grupo Francisco Salzillo. Acceso libre. Belén Municipal. Palacio Episcopal.

20.30h

Concierto del Ensemble de la Agrupación Musical de Cabezo de Torres. Acceso libre. Salón de Plenos. Ayuntamiento de Murcia

21.45 h

Concierto de No Name. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Sábado 3 de enero

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años)Plaza Circular

12 h

Cuentacuentos musical interactivo: 'Los cuentos de los Elfos'. Acceso libre Museo Ramón Gaya.

12 h

Espectáculo infantil: «Leyendas de la selva, princesas y los misterios del océano». Acceso libre. Plaza Pintor Pedro Flores

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: 'Coreo dance navideña'. Plaza Circular.

16 a 24h.

The Secret Xmas Party. Cuartel de Artillería.

17 y 19.30 h

Musical Familiar 'La Bella Durmiente'. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17 h

La Comitiva de SSMM los Reyes Magos saldrán de la Plaza de la Constitución por la C/ Mayor hasta la iglesia donde realizarán la Adoración al Niño. La Alberca.

17 h

¡Pasen y vean! 'El duende de la Navidad' con el mago Leoren. Paseo González Moreno.

17.30 h

Obra 'Los 7 cabritillos'. Duración: 50 min. A partir de 3 años. Información: www.pupaclown.org. Centro Escénico Pupaclown.

18 h

Concierto del Coro del Colegio Jesús María. Acceso libre Iglesia de San Miguel

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños y Cartero Real 19.30 h: Los colores de la Navidad. 20.30 h: Photocall. 20.30 h: Radio Frecuencia FM 95.5. Recinto Ferial La Fica.

19 h

Espectáculo piromusical. Margen del río entre Pasarela Miguel Caballero y Puente Nuevo.

19 h

Actividades infantiles de los Reyes Magos. Centros Municipales de Cabezo de la Plata y Venta de los Pinos.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto The Red Velvets: 'New Year Swing'. Plaza Circular.

20.30h

Concierto del Ensemble de la Agrupación Musical de Cabezo de Torres. Acceso libre. Salón de Plenos. Ayuntamiento de Murcia

21.45 h

Concierto de Noise Box. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Domingo 4 de enero

Desde las 10 h. Galleta Solidaria.

VIII Cocido Solidario-Jecomur. Evento benéfico de elaboración y reparto de un cocido murciano. Desde las 13h. aproximadamente. Plaza Julián Romea.

11 h

Misa en honor a San Basilio el Grande y procesión por las calles del Barrio. Iglesia de San Basilio.

11 a 14 h. Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años). Plaza Circular.

11 h

Gran Árbol de Navidad. Degustación: 'El gran Roscón del Árbol'. Plaza Circular.

12 h

Cuentacuentos musical interactivo: 'El Soldadito de plomo'. Acceso libre. Museo Ramón Gaya.

12 h

Espectáculo infantil: «Leyendas de la selva, princesas y los misterios del océano». Acceso libre. Jardín de Floridablanca. Junto al Belén

12 h

Obra 'Los 7 cabritillos'. Duración: 50 min. A partir de 3 años. Información: www.pupaclown.org. Centro Escénico Pupaclown.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: .Guiñol en el Árbol – 'Historias que abrigan'. Plaza Circular.

17 y 19.30 h

Musical Familiar 'La Bella Durmiente'. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17 h

¡Pasen y vean! Siente la magia de la Navidad con Guillermo Avilés. Paseo González Moreno.

18 h

Llegada del Emisario Real. Recorrido: Molinos del Río, Hernández del Águila, Pasarela Miguel Caballero, Martínez Tornel, Tomás Maestre, Glorieta de España (donde será recibido por el Sr. Alcalde quien le entregará las llaves de a ciudad), Plaza del Cardenal Belluga, Salzillo, Trapería, Santo Domingo, Basabé donde se podrá depositar las cartas a los Carteros Reales. Glorieta de España.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños y Cartero Real. 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Zuma y Sky. 19.40 h: Photocall con Zuma y Sky. 20 h: Escuela de baile 'Amwe Angelita Ballet'. Recinto Ferial La Fica.

20.45 h

Concierto de Javier Manzanares. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Lunes 5 de enero

9.30 h

Visitas de Sus Majestades los Reyes Magos a distintos centros benéficos y asistenciales de la ciudad. 10 a 13 h

Gran Árbol de Navidad. 'Decoración Mini Roscón de Reyes'. Terminación y decoración de mini Roscones de Reyes que se llevarán a casa por los participantes. Participación por orden de llegada. (Escuela de Hostelería Murcia Emplea) Plaza Circular.

11 a 14 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca baby (2 a 6 años) Plaza Circular

11 h

Gran Roscón de Reyes. Plaza del Cardenal Belluga.

12 h

Llegada de los Reyes Magos y Gran Recepción por el Alcalde de Murcia. Posteriormente los Reyes Magos recibirán a los niños en la Glorieta. Plaza del Cardenal Belluga.

12 h

Cabalgata Solidaria. Calles Distrito Centro Este

12 h

Espectáculo infantil: «Leyendas de la selva, princesas y los misterios del océano». Acceso libre. Jardín de La Constitución. Cabezo de Torres

17 h

Cabalgata de Reyes Magos por la calle Mayor. A su término, en el recinto de fiestas, sus majestades los reyes se dirigirán a todos los asistentes. Santa Cruz.

18 h

Cabalgata de Reyes Magos. Itinerario: Avda. San Juan de la Cruz, (formación en la C/ Vicente Aleixandre), C/ Mozart, Torre de Romo, Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Pza. Camachos, Pza. Martínez Tornel, Gran Vía Salzillo, Avda. de la Constitución, Plaza Circular. A su término, se dirigirán al Belén Municipal, para realizar una ofrenda simbólica, con la actuación de la Coral Discantus. Venta anticipada de las sillas numeradas en cabalgatadereyes.compralaentrada.com.

20 h

Auto de Reyes Magos, a cargo de la Asociación del Auto de los Reyes Magos de Churra. Plaza de la Iglesia de Churra.

Martes 6 de enero

Navilandia. 'Día del niño' todas las atracciones al 50 %. Recinto Ferial La Fica.

9 h

Misa cantada de aguilando con la participación de la Campana de Auroros de Santa Cruz. Ermita Vieja de Santa Cruz.

11 h

Representación del Auto Sacramental de los Reyes Magos. Parroquia Ntra. Sra. de los Remedios. Rincón de Beniscornia.

11 h

Pasacalles con SSMM Los Reyes Magos por las calles de San Basilio y El Ranero.

18 h

Auto de Reyes Magos, a cargo de la Asociación del Auto de los Reyes Magos de Churra. Plaza del Cardenal Belluga.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19 h: El show navideño de Drilo. Recinto Ferial La Fica.

11 de enero

37 Encuentro de Cuadrillas. Bulevard Manuel Cárceles 'El Patiñero'. La Fiesta de las Pelotas. Organiza: Peña La Hijuela de Patiño. Los eventos y horarios expuestos en este programa están sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.