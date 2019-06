Profetas en su tierra

CANTANTE. Ya en el año 2000, con apenas 8 años, ganó el Premio Veo Veo de Teresa Rabal en la Región, pero no fue hasta que actuó con el grupo Auryn cuando Blas Cantó (1991) saltó a la fama. En 2016 pasó por el programa 'Tu cara me suena', donde finalmente se alzó ganador. Fue al año siguiente cuando comenzó su carrera en solitario, con el single 'In your bed'. Desde entonces, su proyección y sus éxitos no han dejado de crecer.