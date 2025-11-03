Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos

¿Están bien pagados los profesores y maestros de la Región de Murcia? Pues como ocurre con muchos análisis comparados, depende de con quién se ... confronte y de los indicadores, las circunstancias y el contexto que se tomen en consideración. Sin entrar al detalle, las tablas salariales elaboradas por los propios sindicatos muestran que los docentes murcianos están entre los mejor remunerados de España y por encima de la media en varias decenas de euros. Y lo que resulta más llamativo: los sueldos de los maestros y profesores de Secundaria y Bachillerato de la Región son más altos que los que perciben sus colegas en Madrid y en Barcelona.

Las tablas salariales de 2024 (son las que pueden compararse por autonomías) revelan que los maestros murcianos perciben un sueldo bruto mensual de 2.547,12 euros. Esa cantidad incluye complementos, como el destino, de 566 euros en casi todas las comunidades; y otro que marca la diferencia: un complemento autonómico específico que no contemplan otras comunidades de España. Los ingresos de los profesores de Secundaria también se posicionan entre los puestos altos de la tabla, con un salario bruto de 2.863,91 euros, alimentado también por esos complementos. Los mayores salarios de los docentes murcianos se explican también porque desde hace tres años cobran, quienes cumplen con los requisitos (tienen que haber cumplido el primer sexenio de servicio y realizar formación profesional vinculada al sexenio o a la evaluación del desempeño) el primer tramo de la carrera profesional.

La clasificación de los salarios elaborada por los sindicatos docentes en 2024 es la única que compara por autonomías. Según los datos de la Federación de Enseñanza de CC OO, desde 2025 los salarios brutos son más elevados: 2.559,62 en el caso de los maestros y 2.877,95 en el de los profesores.

Hay varias comunidades que aparecen en la tabla por encima de la Región, pero en realidad los sueldos de los profesores y maestros de esas autonomías no son comparables: en Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias perciben suplementos asociados a la territoririalidad y a la insularidad que disparan la nómina.

Los representantes sindicales de CC OO y Anpe admiten que los salarios de los murcianos están el grupo de los mejor pagados de España, pero con todo remarcan que han perdido un 30% de poder adquisitivo en los últimos años a pesar de las subidas. «Los recortes de 2012 nos afectaron muy duramente, y aún no nos hemos recuperado. La Comunidad ha compensado en parte con esos complementos, pero aún así seguimos lejos», remarca José Robles, secretario de Organización del sindicato Anpe. En CC OO comparten ese análisis, y reclaman mejores condiciones profesionales para los docentes.

Los profesores murcianos cobran más que el promedio español, aunque también atienden a más estudiantes en el aula que muchos de sus compañeros. Las horas de clase se equipararon hace solo dos años, pero hasta entonces también estaban por encima de la media.

El sindicato UGT reivindica «la urgencia de equilibrar las diferencias salariales entre los territorios, al considerar que el mismo desempeño profesional debería ir acompañado de las mismas o similares retribuciones. Es significativo el caso de las dos comunidades con mayor pujanza económica: Madrid y Cataluña, cuyos docentes se encuentran en el tramo inferior en cuanto a retribuciones. Destaca especialmente Cataluña, la comunidad autónoma con el salario más devaluado de sus docentes, como consecuencia de la congelación salarial que han sufrido estos últimos años. Eso supone que un maestro o maestra de Primaria cobra en torno a 500 euros menos que un docente de el País Vasco», que tiene los sueldos más altos de España.