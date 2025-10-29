La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estudiantes de secundaria pegados al móvil en una imagen de archivo. Nacho García/ AGM

Los profesores avisan de que las redes dañan la salud mental de los estudiantes

Los docentes les achacan el aumento de la ansiedad, la baja autoestima y los brotes de violencia y de acoso

Alfonso Torices
Fuensanta Carreres

Alfonso Torices y Fuensanta Carreres

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:04

Las redes sociales son una fuente inagotable de ansiedad y de problemas para los escolares, apuntan con especial consenso los docentes. La Fundación ... Mapfre y Siena Educación han realizado una radiografía del bienestar emocional en las aulas, con cuestionarios y grupos de discusión en los que han participado casi un millar de docentes de todo el país, de Infantil a Bachillerato, entre ellos, un grupo de la Región.

