Los profesionales dudan de que el derecho a la atención temprana vaya a ser «efectivo» La humorista murciana Raquel Sastre juega en su casa con su hija Emma, afectada por una enfermedad rara, el síndrome de Phelan-McDermid. / Edu Botella / AGM Sostienen, como el CES, que la futura regulación prevé un personal insuficiente para evaluar a los menores con una posible discapacidad PEDRO NAVARRO Domingo, 31 marzo 2019, 07:44

Murcia. Poder relacionarse, hablar, caminar o incluso alimentarse de forma autónoma. En definitiva, poder valerse por sí mismo en un futuro. Esto es lo que se juega un niño con problemas de desarrollo en las primeras etapas de su existencia. Una rápida y adecuada terapia puede trazar así la fina línea entre tener una vida relativamente independiente o no. El conocido como decreto de Atención Temprana, que el Gobierno regional confía en aprobar antes del fin de legislatura, pretende constituir este servicio en un derecho universal y gratuito y regular de manera integral su prestación en todo el territorio. Estas intervenciones irán dirigidas a niños de entre 0 y 6 años que presenten una discapacidad o estén en riesgo de padecerla y buscan rehabilitar, en la medida de lo posible, sus capacidades físicas, mentales e intelectuales. Actualmente hay 4.300 menores atendidos en la Comunidad.

La norma, inspirada en el espíritu de la Ley de Dependencia y que materializará por fin lo dispuesto en una ley regional de 2013, responde a una persistente demanda de las asociaciones de padres afectados. No en vano, muchos progenitores, dependiendo la zona de la Región en la que residan, desembolsan varios cientos de euros al mes para financiar la atención de sus hijos, una carga que podrían aliviar con su entrada en vigor. Otras familias, por contra, reciben este servicio gratuito gracias a los centros municipales cofinanciados por la Comunidad y algunos ayuntamientos, y que suponen la mitad de todos los 34 espacios autorizados de la red pública. El resto pertenecen a ONG y asociaciones subvencionadas.

El decreto completó la semana pasada su penúltimo paso hacia la aprobación con el dictamen favorable del Consejo de Económico y Social (CES) y precisa ahora del informe preceptivo del Consejo Jurídico y de su ratificación por parte del Ejecutivo regional. El CES valora positivamente el proyecto ya que responde a una «inaplazable necesidad» de establecer una regulación y «una garantía jurídica de la universalidad y gratuidad del derecho». Sin embargo, el texto también deja unas cuantas dudas en el órgano consultivo, compartidas en gran parte por los profesionales del sector de la Región. De hecho, esta, que es una de las iniciativas estrella de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, lleva atascada desde hace años por dichas discrepancias. Los expertos en la materia llegaron incluso levantarse de la mesa antes de la conclusión del texto, que casi una treintena de versiones tras la primera propuesta presentada por estos.

«El decreto tiene buena intención, pero tal y como está ahora no va a establecer un derecho universal efectivo, sino relativo, con un atención que puede no ser de calidad ni llegar a todos», considera Julio Pérez, catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia y vicepresidente de la Asociación de Atención Temprana de la Región de Murcia (Atemp). El principal caballo de batalla de este colectivo es la centralización del dictamen de los menores afectados y de la prescripción de los tratamientos en los llamados equipos de orientación educativa y psicopedagógica (EOEP), para la posterior concesión por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

«Tenemos una red pionera y que funciona bien. Hasta ahora, las familias podían llamar a las puertas de los centros de atención, privados o públicos, después de que el pediatra, el educador, los servicios sociales o los propios padres detectaran alguna anomalía», explica la presidenta de Atemp, María Santos, que destaca como «se les atendía inmediatamente, se les valoraba durante un periodo de hasta un mes y se les informaba de qué ayudas podían solicitar». «Con la nueva normativa, si quieren acceder al tratamiento público deberán pasar forzosamente por un EOEP, que hará un dictamen habiendo observado al menor únicamente durante una o dos horas», lamenta, al tiempo que augura que este procedimiento puede generar un «tapón» en la prescripción de la atención.

«Actualmente, solo se dispone en la Región de cuatro equipos -dos en Murcia, uno en Cartagena y otro en el Noroeste- para evaluar a niños de hasta tres años y que ya sufren colapsos. Si no se amplían en gran medida estos medios, se incumplirá la norma», apostilla. El decreto da un plazo de 40 días para resolver sobre la situación de un menor. Si no hay respuesta se entenderá por denegada la solicitud de atención gratuita de los padres. «Este modelo, que se ha mostrado ineficiente en la Comunidad de Madrid, puede provocar o que se incumplan los plazos durante meses -en una etapa crucial del desarrollo- o que los casos de muchos menores queden en el tintero», denuncia. El CES, al igual que Atemp, ve cierto problema en este apartado al señalar que «la previsión de las necesidades de incremento de los recursos humanos en los EOEP -24 nuevos profesionales- resulta insuficiente y debería ser objeto de una nueva de evaluación», atendiendo no solo a los beneficiarios reconocidos en ejercicios anteriores, sino a todos los menores que han solicitado valoración, cifra que puede aumentar en gran medida tras declararse la gratuidad del servicio.

Por otra parte, tanto el CES como Atemp mantienen discrepancias sobre la memoria de impacto económico del decreto. El CES echa en falta que se valore el incremento necesario de personal de apoyo en los centros educativos y que se aborden los medios necesarios para la extensión en todo el territorio de la Región de la red pública y establecer así la «igualdad de acceso», que no existe actualmente. También exige que se establezca una cartera de servicios. Atemp va más allá y duda de que las previsiones económicas para sufragar toda la atención (5,7 millones de euros, poco más de un millón que lo destinado ahora), sea suficiente. «Es irreal; ni siquiera se fijan ratios de menores o el precio de la hora de atención. Si faltan fondos, esto se paliará en el cribado», augura Santos. Desde la Consejería de Familia aseguran que el presupuesto es adecuado y que, si fuera necesario, podría incrementarse, así como la dotación de personal.

Problema difícil de deshacer

«Entendemos que las asociaciones de padres que tienen hijos ya en tratamiento apoyen el decreto, porque muchos llegan a duras penas a pagar la atención, pero se puede generar un problema, difícil de deshacer, para los que ingresen después en el sistema», considera Santos, que apuesta porque la valoración y el tratamiento se inicie en los centros con celeridad y que la administración fiscalice después la conveniencia de la atención pública. No obstante, el decreto prevé a posibilidad de una atención provisional urgente en casos en los que las circunstancias lo aconsejen o haya una discapacidad ya diagnosticada, algo valorado insuficiente por Atemp.

Los profesionales van más lejos al criticar que la valoración dependa tan directamente de equipos pertenecientes al área de Educación, algo sobre lo que no se pronuncia el CES. «No hablan el mismo idioma que nosotros. Ellos saben de necesidades de aprendizaje, pero no tanto de problemas de desarrollo, particularmente los EOEP de sector, que valoran a mayores de tres años, cuando están ya escolarizados. Un solo orientador puede llevar seis centros. Tienen muchas otras funciones y adolecen en ocasiones de la experiencia necesaria en este campo. ¿Cómo van a detectar las anomalías más difíciles y van a prescribir una atención adecuada?», expone Santos, que añade que en la norma se relegan «las actividades de prevención para niños sin una discapacidad aún diagnosticada, pero que están incluso en riesgo, como los prematuros». Este extremo es negado rotundamente por la Consejería, que apuesta, además, por reforzar el carácter multidisciplinar de los equipos. El CES no es tan duro pero ve agujeros normativos y necesidades de concreción en muchos elementos, incluido el baremo, y considera que solo se regula de manera integral «el procedimiento de valoración de la necesidad de atención temprana y su prestación». El Gobierno regional asegura haber tomado nota de muchas de estas apreciaciones y estar trabajando en ello. ¿Habrá nueva versión?

Edu Botella / AGM Raquel Sastre: «Trabajamos con Emma en su entorno para que supere las dificultades del día a día» «Pasamos apuros; trabajamos prácticamente para vivir y para que no le falte nada a Marco». Así se confiesa Andrea, que prefiere no dar su nombre real ni el de su hijo. Esta joven madre de Molina de Segura empezó a pedirle al pediatra una derivación al servicio de Atención Temprana cuando notó que algo raro le pasaba a su pequeño. Finalmente, a los 22 meses de edad fue diagnosticado de un Trastorno del Espectro Autista (TEA). A partir de ese momento no solo se disparó la angustia, sino también las dificultades económicas. «Mi marido ha tenido que cambiar de trabajo varias veces y yo me dedico por completo a Marco», explica Andrea, al tiempo que señala que sobreviven con 900 euros al mes y una beca de la Comunidad, que no cobran hasta bien entrado el curso. «Entre la guardería y la terapia se van 320 euros al mes. Los paliamos con la ayudas, dado que nuestras rentas son muy bajas, pero todo apoyo es poco», incluido el moral, muy necesario «para seguir adelante». «Solo ver como evoluciona Marco recompensa todos los esfuerzos», concluye. Aunque sin enfrentarse a estos problemas económicos, Raquel Sastre está muy concienciada de lo que supone para unos padres criar a un pequeño con una discapacidad. La humorista murciana, que participa actualmente en el programa de La 2 'Órbita Laika', no ha tenido reparos en contar a través de la redes sociales la experiencia con su hija pequeña, Emma. La niña, que ahora tiene tres años, fue diagnosticada a los 17 meses por un EOEP de TEA. Una prueba genética fue un poco más lejos. «La Arrixaca, que tiene un servicio puntero en España, concluyó que padecía el síndrome de Phelan-McDermid, una enfermedad rara que puede frenar en seco su proceso de aprendizaje», apunta. Sin demora, Raquel puso a su hija en manos de Astrapace, donde le aconsejaron una 'terapia centrada en familia', por la que abona unos 200 euros mensuales. «El terapeuta trabaja con el pequeño en su entorno y sus dificultades del día a día para normalizar su comportamiento. En el caso de Emma han utilizado estrategias, por ejemplo, para que consiga hacer la fila en el 'cole', algo que le costaba trabajo. Está avanzando mucho», comenta. Raquel y su marido, que además es neuropediatra, son muy combativos en lo que respecta a la situación de los pequeños con este tipo de dificultades. «Con la tasa de supervivencia actual, el número de niños que van a necesitar atención temprana se estima en uno de cada diez. Si este decreto no se articula bien, pueden dejar a muchos menores tirados, sobre todo aquellos sin una discapacidad diagnosticada, pero que les sobrevendrá sin una actuación preventiva», añade.