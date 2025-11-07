Proexport muestra los valores del campo regional en la primera feria didáctica del sector Defiende las buenas prácticas agrícolas en la primera edición de Expo Sagris que se celebra en Madrid para conectar el mundo rural con el urbano

Manuel Buitrago Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:47 Comenta Compartir

Conectar el mundo rural con el urbano, sensibilizar a la sociedad y promover la innovación, el talento y la sostenibilidad en el sector agropecuario, es el objetivo de Expo Sagris, que celebra en Madrid su primera edición. La Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) ha llevado la huerta de Murcia a este salón de carácter didáctico que atrae a miles de visitantes y que está abierto a profesionales del sector y al público general, para prestigiar la agricultura y ganadería nacional.

«Queremos que el gran público conozca bien de dónde viene lo que comemos. Con un enfoque entretenido y atractivo hemos recreado un pequeño semillero, mostramos el trabajo en campo con un huerto de hortalizas vivas y se pueden ver infinidad de variedades que enviamos a fruterías y supermercados de toda España y Europa», explica el director de Proexport, Fernando Gómez.

El stand fue visitado ayer por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, acompañado por Gómez y por el presidente de Fepex, Cecilio Peregrín. El ministro pudo comprobar el tono pedagógico que Proexport emplea en este salón y ha felicitado a la asociación por el despliegue realizado, animándola a contar a la sociedad el trabajo y dedicación de los hombres y mujeres del campo, informa Proexport.

Protagonistas, los más pequeños

Los principales protagonistas son los más pequeños, que en el stand de Proexport han podido conocer las buenas prácticas agrarias y producciones hortofrutícolas de las empresas productoras y agricultores de la asociación. «Estos días nos van a visitar más de 500 escolares madrileños, en consonancia con la labor que hacemos en 850 centros docentes de la capital con el Programa Europeo de Frutas y Hortalizas para Escolares», explica Gómez.

Entre las actividades propuestas por la asociación en su espacio expositivo - unos grandes murales muestran las características de cada cultivo-, los asistentes han podido aprender algunas recetas, a pelar una alcachofa o a cultivar brócoli.

Lechuga y brásicas

En su stand, Proexport representa a sus asociados y, en especial, la producción nacional de lechuga y de brásicas (brócoli, coliflor y coles), bajo el paraguas de la federación nacional FEPEX. Asimismo, da cobertura a otras hortalizas y colabora en otro espacio expositivo dedicado a la producción de tomate, junto a otros productores nacionales. «Además del tono lúdico y didáctico, otro de nuestros objetivos es prestigiar la labor de sus empresas productoras y agricultores ante el gran público», señala Gómez.

Primera edición

Este salón expositivo de la agricultura y la ganadería celebra su primera edición hasta mañana sábado, con el fin de conectar el mundo rural con el urbano. Un espacio donde el sector primario presenta sus principales novedades, mostrando sus mejores prácticas agrícola y fomentando con la sociedad el diálogo sobre la innovación y la sostenibilidad agraria. Y todo ello con actividades educativas muy participativas y llenas de vida para todas las edades, talleres, charlas y demostraciones.

Este salón, que cuenta con amplia participación institucional, empresarial, asociativa y del ámbito de la investigación y académico, está organizado por Ifema Madrid en colaboración con ALAS (Alianza por una Agricultura Sostenible) como asociación promotora.