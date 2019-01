A prisión el otro presunto implicado en el apuñalamiento de Año Nuevo «Escuché chillidos y que Daniel me decía 'vámonos', sin saber lo que había pasado», declaró Lenin W., que niega su participación ALICIA NEGRE Viernes, 25 enero 2019, 01:15

Horas después de que el joven que resultó gravemente herido tras ser apuñalado en Totana en Año Nuevo apuntase a la existencia de un segundo agresor, este ya se encuentra entre rejas. La Guardia Civil detuvo en la noche del miércoles al sospechoso, Lenin W., y el Juzgado de Primera Instancia a Instrucción número 4 de Totana ordenó ayer el ingreso en prisión provisional del joven tras tomarle declaración.

La víctima, de 18 años, puso a los agentes tras la pista en la comparecencia que realizó ante el juez tras abandonar el hospital. Permanecía allí desde Año Nuevo, cuando tuvo que ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de La Arrixaca tras recibir diez puñaladas. El joven, que está siendo investigado también en la causa, explicó que el principal acusado, Daniel G. F. -en prisión tras el ataque- se abalanzó sobre él en un portal de Totana, tras una discusión previa, y le propinó una decena de cuchilladas. Según su versión, sin embargo, Daniel contó con la ayuda de Lenin W., un amigo de este, que le sujetó la cabeza mientras el otro le apuñalaba.

Según ha podido saber 'La Verdad', Lenin W. negó ayer su implicación en el ataque y achacó la acusación de la víctima a una pelea que ambos mantuvieron en el pasado. Respecto a lo ocurrido la noche del ataque, el sospechoso reconoció que Daniel le contó que había tenido una pelea previa con el damnificado y que este le había dado un botellazo en la cabeza. Tras ese primer encontronazo, según relató, el principal acusado pretendía encontrar al joven para vengarse y él le acompañó. «No iba a dejarle solo», explicó.

En la puerta de un bar de la localidad, Lenin observó cómo Daniel se encontraba a la víctima y salía corriendo detrás de ella, siguiéndoles hasta una calle cercana. «Escuché chillidos y que Daniel me decía 'vámonos', sin saber lo que había pasado», relató al magistrado instructor. «Después me dijo que lo había apuñalado con una navaja de color negro y me la enseñó».

El fiscal solicitó el ingreso en prisión provisional del joven al entender que existen indicios de criminalidad y riesgo de fuga. El letrado de la acusación particular, Raúl Pardo-Geijo Ruiz, realizó un duro informe subrayando, además, el «riesgo evidente» de ocultación o destrucción de pruebas, en el sentido de que pueda tratar de alterar la declaración de algunos testigos o manipular su móvil.