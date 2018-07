Prisión sin fianza para la acusada de matar a su hermano en Águilas

El juzgado número 4 de Lorca decretó ayer el ingreso en prisión provisional sin fianza por un presunto delito de homicidio para la joven brasileña, de 18 años, acusada de matar el pasado sábado a su hermano, de 27, al propinarle una puñalada en el pecho en un chalé de la pedanía de El Cocón, en Águilas. La acusada llegó a los juzgados sobre las diez de la mañana. Allí se encontraban algunos de sus familiares, que protagonizaron duros momentos de dolor cuando vieron a la presunta homicida: «¡Yo no quería!», gritó.

Un familiar de la detenida declaró que el fallecido «la dejó inconsciente» tras una «discusión entre hermanos por una partida de póker». Según aseguró este testigo, hermano de la novia de la detenida, la pareja de la sospechosa del crimen le dijo al ya fallecido «que se callara». Al parecer, fue entonces cuando él tiró al suelo a la presunta autora del crimen. «Se golpeó la cabeza en el hormigón. Ahí empezó todo. Una reyerta, una pelea... Siguió pegándole en el suelo y la dejó inconsciente», sostiene.

Tras este primer enfrentamiento, según este familiar, «él se metió para adentro y decía que se iba. Nosotros la reanimamos a ella y cuando recobró el conocimiento, [la acusada] cogió un cuchillo y se metió a la habitación». Añade que «mi hermana chilló que había cogido un cuchillo, yo fui para adentro y se lo quité de la mano, pero ya me lo encontré todo y llevaba la puñalada. No sé cómo pasó, pero sé que ella no tenía intención de hacer eso porque la conozco muchos años».

Tras la puñalada, este familiar asegura que el hermano «continuó pegándole por lo menos diez minutos hasta que le quedaron fuerzas. Cuando no pudo más lo sacamos fuera, le presionamos la herida, pero ya había perdido mucha sangre». Sostuvo que la acusada actuó «en defensa propia».

Dolor en el tanatorio

El juez ordenó ayer el ingreso en prisión para la arrestada. Según ha podido saber 'La Verdad', «el titular ha tenido en cuenta que la presunta autora del crimen había sufrido varias depresiones, pero cree que ello no ha sido el detonante para cometer tal acto».

«Era simpático, cariñoso y amigo de sus amigos», remarcó el tío de la víctima, durante el velatorio que tuvo lugar en el tanatorio Virgen de la Consolación de Molina de Segura. Sobre las 12.30 horas llegó la madre del fallecido, desconsolada y escoltada por un familiar. Su llanto desgarrado se fue contagiando entre los presentes, sobre todo cuando vieron su cuerpo inerte en el ataúd que lo trajo desde el Instituto Anatómico Forense.

La víctima, Eliton Alves, vivía en Molina desde hacía dos años. «Estaba estudiando», explicó una compañera del piso de Eliton. «Se llevaba muy bien con su hermana, que también vivía con nosotros. Y por una tontería...», precisó la joven, que no pudo terminar la frase. Tras el velatorio, se celebró una misa. Después, el cadáver fue trasladado al Tanatorio de Jesús de Murcia, pues los familiares optaron por la incineración.