Principio de acuerdo para mancomunar las demandas y retos Domingo, 17 marzo 2019, 08:51

La expresión 'la unión hace la fuerza' tomó sentido con el guante que la presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola, María Dolores Martínez, tendió al resto de instituciones presentes en el foro de 'La Verdad'-Sabadell. «Deberíamos crear una hoja de ruta para defender las causas comunes, de la mano de la Administración regional. No es tan complicado, solo es cuestión de hacer agenda, porque todos juntos tendríamos una fuerza increíble, sin exigir ni utilizar términos como la obligatoriedad», razonó, al tiempo que propuso, como primera actuación, lanzar una campaña conjunta de concienciación para que cale en la sociedad los beneficios de la colegiación. «La tendencia son las sinergias y no los individualismos, que no van a nada. Juntos somos un lobby muy fuerte, en el buen sentido de la palabra», argumentó.

Los representantes de los órganos colegiales asintieron la propuesta y se mostraron partidarios de la iniciativa. «Tenemos conocimientos y herramientas para regular las profesiones desde los colegios», proclamó.