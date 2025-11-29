La princesa Leonor participa en unas prácticas de técnicas de supervivencia con la Academia General del Aire Durante tres días llevó a cabo ejercicios de evasión, resistencia ante captura y extracción en escenarios hostiles

La princesa Leonor con sus compañeros de la Academia General del Aire.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:45

La princesa Leonor participó junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) en una actividad de tres días en la que puso en prácticas técnicas de supervivencia, evasión, resistencia ante captura y extracción en escenarios hostiles.

Este tipo de ejercicios, conocidos bajo el nombre técnico de DEVAS, han sido impartidos entre este miércoles y viernes por el Departamento de Instrucción y Adiestramiento (I+A) y contaron con el apoyo del EZAPAC y del Ala 49 con un helicóptero Sikorsky S-76.

Según informó el Ejército del Aire y del Espacio, las actividades han servido para poner en práctica los conocimientos adquiridos en SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Extracción) de nivel B.

La participación de unidades especializadas permitió que estas también realizasen prácticas vinculadas a sus capacidades específicas dentro de la doctrina SERE.

El ejercicio DEVAS ha puesto de relieve la integración de conocimientos de distintas áreas formativas, combinando las prácticas de mando de los alféreces, la aplicación de procedimientos CSAR (Combat Search and Rescue) y la táctica propia de equipos SOF (Special Operations Forces).

Esta convergencia, concluye permitió ofrecer a los alumnos un entorno de adiestramiento más completo y realista, fortaleciendo su preparación para operaciones reales.