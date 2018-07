La primera reunión entre Conesa y López Miras se salda con un desencuentro absoluto Diego Conesa y Fernando López Miras, ayer en San Esteban. / nacho garcía / AGM El delegado da por «cerrado» el debate sobre el soterramiento y el Ejecutivo regional le acusa de «secuestrar el AVE» JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Martes, 24 julio 2018, 02:23

No se esperaba otra cosa. La primera reunión institucional entre el nuevo delegado del Gobierno, Diego Conesa, y el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, solo sirvió para confirmar que el desencuentro entre ambos líderes -que se medirán en las urnas en las próximas elecciones autonómicas- es absoluto. PP y PSOE vuelven a chocar de frente, como ya ocurrió cuando los dos partidos cohabitaron en San Esteban y La Moncloa durante las legislaturas de Rodríguez Zapatero y Ramón Luis Valcárcel.

De nuevo, la falta de sintonía es total en agua, infraestructuras, financiación y medio ambiente. El encuentro entre Conesa y López Miras se prolongó durante cerca de hora y cuarto, sin que hubiese prácticamente ninguna coincidencia. El delegado del Gobierno pidió a López Miras la activación de una Comisión Mixta de Seguimiento creada en 2013 para abordar la situación del Mar Menor que nunca ha llegado a ser operativa. El presidente de la Comunidad se mostró abierto a convocar este organismo. Fue el único atisbo de acuerdo.

En declaraciones a los medios al término de la reunión, Diego Conesa dio por «totalmente cerrado el asunto» de la llegada del AVE a Murcia, tras la decisión de esperar al soterramiento. El delegado defendió que el beneficio social de esta medida es superior a los posibles perjuicios económicos por el aplazamiento en la entrada de la alta velocidad, y apostó por centrarse en la licitación, «en los próximos días», de las fases pendientes de soterramiento (estación, Barriomar y Nonduermas). También deben estar resueltos, antes de final de año, los problemas relacionados con el paso de la alta velocidad por Alcantarilla, Totana y Lorca, con todos los tramos licitados.

Financiación, agua, infraestructuras y medio ambiente dividen a ambas administraciones

Conesa insistió en «el compromiso» del Gobierno para que Murcia y Madrid estén conectadas por tren en tres horas a partir de «la próxima primavera», si bien no concretó de qué forma se hará. Se remitió a los estudios técnicos que se lleven a cabo.

Los Cercanías serán «prioridad total y absoluta del Gobierno», prometió, de forma que los ciudadanos «cuenten con los trenes que se merecen» gracias a la electrificación del las vías. La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, respondió al delegado acusándole de «secuestrar el AVE», y advirtió de que la decisión «unilateral» del Gobierno central «no agiliza las obras del soterramiento, que ya estaban iniciadas, ni reduce las molestias por las pantallas, la pasarela o el corte del paso a nivel de Santiago el Mayor». Arroyo se preguntó «por qué no puede circular el AVE por una vía provisional por la que pasan entre 70 y 80 trenes diarios».

El Gobierno central pide a San Esteban la puesta en marcha de una Comisión Mixta para abordar la situación del Mar Menor

El rifirrafe dialéctico se extendió al resto de asuntos. Desde el Gobierno regional no hubo concesión alguna al contrincante socialista. La portavoz mostró un tono más beligerante que el de Conesa. Arroyo aseguró que el delegado «no conoce las prioridades de la Región o no sabe defenderlas», y le advirtió de que «debe ser leal a la bandera de la Región de Murcia y no a los intereses del PSOE». Conesa respondió que el nuevo Gobierno de España «quiere solucionar los problemas de esta región, algunos de ellos pendientes desde hace años».

Objetivo de déficit

El delegado del Gobierno pidió a López Miras que apoye el nuevo objetivo de déficit para 2019 planteado por el Ministerio de Hacienda, ya que la relajación en dos puntos de dicho objetivo supondría para la Comunidad 60 millones de euros adicionales el próximo año, una cantidad que podría destinarse al sostenimiento de los servicios públicos. El PP ya ha anunciado que tumbará la medida en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Arroyo justificó este voto porque los 60 millones son «un préstamo al banco», una «maniobra perversa» que supondría «más endeudamiento».

Diego Conesa, delegado de Gobierno Alta velocidad «La llegada a Murcia es un asunto cerrado, debemos centrarnos en acelerar los pasos» Nuevo objetivo de déficit «Supone 60 millones para la Región, un dinero para mejorar el Estado del Bienestar» Financiación autonómica «El PP no modificó el modelo en 2015, cuando tenía inmensas mayorías absolutas» Agua «La posición del PSOE de Murcia es clara. Hay que buscar soluciones a medio y largo plazo»

Noelia Arroyo, portavoz del Gobierno regional Alta velocidad «El secuestro del AVE no agiliza el soterramiento ni reduce las molestias» Nuevo objetivo de déficit «Es un préstamo al banco, una maniobra perversa que nos endeudaría más» Financiación autonómica «La reforma del sistema ha dejado de ser urgente y necesaria para Pedro Sánchez» Agua «La ministra de Medio Ambiente ha demostrado una total ausencia de rigor»

PP y PSOE se acusan mutuamente de los graves problemas de financiación que arrastra la Región. Mientras el Gobierno regional lamenta que la reforma del sistema «haya dejado de ser urgente y necesaria» para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, los socialistas se preguntan por qué el PP no modificó el modelo en 2015, cuando tenía «inmensas mayorías absolutas». Diego Conesa abrió ayer la puerta a negociar cómo «mitigar» los «perjuicios» que el déficit de financiación ha provocado a las arcas públicas murcianas. Se trataría de obtener una compensación que aliviase la deuda, como también plantean otras comunidades.

En materia de agua, Conesa defendió «la posición clara del PSOE y sobre todo del Gobierno de España para solucionar los problemas». La Región ha estado once meses sin trasvases por los bajos niveles de las reservas en la cuenca del Tajo, por lo que hay que buscar «soluciones a medio y largo plazo». En este sentido, emplazó a la nueva dirección del PP a que «trabaje» en un acuerdo hidrológico nacional, como el que ya se ha alcanzado en la Región.

Conesa pasó de puntillas por el cuestionamiento de los trasvases por parte de la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, mientras Noelia Arroyo mostró el «malestar» del Gobierno regional por su «total ausencia de rigor».

La única medida

El Mar Menor concitó la única medida concreta que salió de la reunión. El delegado del Gobierno solicitó que se reúna la Comisión Mixta de Seguimiento que se creó en 2013 para abordar la situación de la laguna, con la participación de todas las administraciones. Este organismo no ha llegado a ser operativo. Para Conesa, la comisión mixta es necesaria después de que el consenso haya estallado por los aires en el comité científico, con sonoros abandonos. Aunque el Ejecutivo regional se mostró dispuesto a convocar la comisión mixta, advirtió que «es momento de la acción», porque «ya se han destinado cuatro millones de euros a estudiar» la situación del Mar Menor.

También hay diferencias en infraestructuras. El delegado insistió en que si los arcos norte y noroeste no están todavía licitados es porque al anterior Gobierno le faltaba un informe del Ministerio de Hacienda. Las obras saldrán a concurso este año, prometió. También anunció su intención de trabajar para que la Autovía del Norte (entre Jumilla, Calasparra y Caravaca de la Cruz) se incluya en el Plan Estatal de Carreteras 2012-2024, tras haber quedado fuera del documento elaborado por el anterior ejecutivo del PP.

En cuanto a la denominada 'autovía del bancal', Conesa volvió a cuestionar ayer que el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, firmase el protocolo para la financiación de las obras, mientras Noelia Arroyo insistió en que el acuerdo quedó cerrado con el Ministerio antes del cambio de Gobierno.