La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nieve en Puerto Alto en la zona de Cañada de la Cruz, en Moratalla. @JuanmaMoralejo

La primera nevada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia

Los copos de nieve cubren la sierra de Moratalla y Mula en cotas superiores a los 1.300 metros

LA VERDAD

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:40

Comenta

Las bajas temperaturas que ha habido en el interior de la Región de Murcia han traído la primera nevada del otoño. La comarca del Noroeste es la que más se ha teñido de blanco durante la madrugada y las primeras horas de este miércoles. El Puerto Alto, en la zona de Cañada de la Cruz, en Moratalla, es uno de los puntos donde más ha nevado.

Asimismo, los copos de nieve han precipitado en la pista forestal anexa a la Peña de Moratalla, en un ámbito muy próximo al Macizo de Revolcadores y la sierra de las Cabras, en el límite entre las provincias de Murcia y Albacete. Las nevadas se han producido en cotas superiores a los 1.300 metros.

De igual manera, ha nevado en el pico de La Selva, en Mula, una zona que se encuentra a 1.530 metros de altitud.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno de la Región de Murcia convoca 2.817 plazas de administrativo, docente y sanitario
  2. 2 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  5. 5

    Solo seis municipios de la Región de Murcia pierden vecinos en otro año de aumento de la población
  6. 6 Cuatro encapuchados encañonan con un arma a la dependienta de un supermercado de Beniel para robar
  7. 7 Cae un clan en Los Alcázares dedicado a la venta de droga
  8. 8 ¿Una llamada divina?: un 'smartphone' en manos de un ángel culmina la restauración de la fachada de la Catedral de Murcia
  9. 9 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 2 de diciembre de 2025
  10. 10

    Los crímenes aumentan un 63,6% en la Región de Murcia en un año especialmente sangriento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La primera nevada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia

La primera nevada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia