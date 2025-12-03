La primera nevada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia Los copos de nieve cubren la sierra de Moratalla y Mula en cotas superiores a los 1.300 metros

Las bajas temperaturas que ha habido en el interior de la Región de Murcia han traído la primera nevada del otoño. La comarca del Noroeste es la que más se ha teñido de blanco durante la madrugada y las primeras horas de este miércoles. El Puerto Alto, en la zona de Cañada de la Cruz, en Moratalla, es uno de los puntos donde más ha nevado.

Asimismo, los copos de nieve han precipitado en la pista forestal anexa a la Peña de Moratalla, en un ámbito muy próximo al Macizo de Revolcadores y la sierra de las Cabras, en el límite entre las provincias de Murcia y Albacete. Las nevadas se han producido en cotas superiores a los 1.300 metros.

De igual manera, ha nevado en el pico de La Selva, en Mula, una zona que se encuentra a 1.530 metros de altitud.