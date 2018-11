María Luisa Carcedo: «Barajamos eliminar el copago a las rentas inferiores a 9.000 o 10.000 euros al año. Vamos a garantizar el acceso a los medicamentos» María Luisa Carcedo, el viernes en el paseo de Alfonso X, en Murcia. :: / ENRIQUE MARTÍNEZ BUESO La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social confía «en la responsabilidad de los grupos parlamentarios para aprobar los presupuestos» JAVIER PÉREZ PARRA Domingo, 11 noviembre 2018, 17:58

La asturiana María Luisa Carcedo lleva poco más de un mes al frente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la había incorporado como Alta Comisionada para la Pobreza Infantil, pero la abrupta dimisión de Carmen Montón, tras conocerse los plagios de su máster, llevó a esta médico de Atención Primaria a entrar en el Consejo de Ministros. Carcedo estuvo el viernes en Murcia, Cartagena y Molina de Segura, en su primera visita a la Región.

- Algunas organizaciones sociales denuncian lagunas en el Real Decreto que establece la vuelta a la sanidad universal. Piden agilizar la aprobación de un reglamento que desarrolle ese decreto y garantice atención sanitaria a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Porque Murcia, entre otras comunidades, ha puesto en los últimos meses trabas al acceso de estos inmigrantes. Por ejemplo, mujeres embarazadas a las que se denegó la tarjeta sanitaria por llevar menos de tres meses empadronadas (si bien la Consejería ya ha corregido esta situación).

- El Real Decreto está vigente, y el desarrollo para concretar algunas actuaciones, matizar o especificar procedimientos lo estamos acompasando con la tramitación como proyecto de ley. No obstante, yo quiero insistir en que la atención universal ya entró en vigor y está vigente. Es competencia de las comunidades autónomas atender a todas las personas que están en España. Esto es un asunto de sumo interés para el conjunto de la sociedad, porque una falta de control sobre determinados colectivos puede suponer un riesgo para la salud pública. Precisamente esta semana se debate una enmienda a la totalidad presentada por el PP al proyecto de ley. Espero que la ley no sea sometida a bloqueos ni a procedimientos que alarguen su aprobación definitiva.

- Han prometido eliminar copagos farmacéuticos, pero, ¿cuáles son exactamente los planes del Gobierno? ¿Van a eliminar el copago a todos los pensionistas y volver al modelo anterior, o lo que se plantean son exenciones para colectivos vulnerables, como familias con menores a cargo y pocos recursos?

- Este es un asunto que pretendemos revisar en fases. En este primer ejercicio nuestro objetivo son aquellos grupos de población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Porque dentro del colectivo de pensionistas también hay personas con rentas que les permiten perfectamente adquirir los medicamentos. No hay que olvidar que, según el último barómetro sanitario, en torno al 4,7% de la población -más de dos millones de personas- no puede retirar de la farmacia los medicamentos que les son prescritos. Esto supone un riesgo para la salud de personas que en muchos casos padecen enfermedades crónicas. Pretendemos evitar que estas situaciones se produzcan. Nuestro primer objetivo, ahora, es garantizar que la carencia de recursos no sea motivo para que tanto pensionistas como activos, especialmente familias con menores a cargo, no puedan ser tratados adecuadamente, con los fármacos que necesitan.

«Estamos negociando con Europa para que en modo alguno los productos homeopáticos puedan tener la calificación de medicamentos»

- ¿Significa esto que se aprobarán exenciones a pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros brutos anuales y a familias con menores a cargo con esas mismas rentas?

- Estamos barajando cuantías, pero serían las rentas por debajo de 9.000 o 10.000 euros brutos anuales. Esas rentas son las que estamos estudiando. No obstante, esta decisión está lógicamente condicionada a que se puedan aprobar los presupuestos generales del Estado. Estamos intentando que se aprueben, porque se trata de medidas -no solo las sanitarias- que pretenden atender necesidades muy básicas de colectivos en situación de mucha necesidad. Creo que la sociedad española tiene que ser consciente de que no se puede continuar con esta situación de desigualdad y precariedad. Los instrumentos de que dispone el Estado tienen que ser capaces de evitar estas situaciones. Recursos hay, lo que tenemos que hacer es redistribuirlos mejor.

- Habla de los presupuestos, que también prevén un incremento de unos 500 millones de euros para el sistema de la Dependencia. La Asociación de Directores de Servicios Sociales ha pedido que, si no se aprueban las cuentas, se tomen medidas que permitan aplicar estos aumentos.

- Hablamos de más de 500 millones si tenemos en cuenta las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas que son cuidadores en el entorno familiar. La actualidad política nos lleva tres o cuatro pasos por delante de lo que está pasando, y estamos siempre barajando hipótesis. Vamos a ver lo que sucede; hay que confiar en la responsabilidad de los grupos parlamentarios. Ya veremos si en efecto hay otros instrumentos en el futuro, pero vamos a confiar primero en una mínima complicidad de los grupos políticos con el bienestar de la ciudadanía. No estamos hablando de beneficios para el Gobierno, sino para la población que más lo necesita y que, como consecuencia de la gestión de la crisis, de los recortes, quedó en una situación de especial vulnerabilidad. Todas las líneas presupuestarias van en esa dirección y por eso insistimos en que es necesario. En primer lugar hay que reorientar, porque estamos en una tendencia a la concentración de la riqueza y al incremento de la desigualdad, y quienes están pagando los platos rotos de todos estos años son las rentas más bajas. Eso, lógicamente, agudiza la desigualdad.

«Dentro de nuestra capacidad de regulación queremos que los ciudadanos sepan lo que están comprando. Si es un producto sin ninguna mejora para su salud, deben saberlo»

- Su ministerio anunció un plan para un reparto más equitativo de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a la costa de regiones como Murcia o Andalucía. Murcia acoge en estos momentos a 250 menores, según los últimos datos, y ha tenido que habilitar nuevas infraestructuras por la saturación de los centros. ¿En qué fase se encuentra este plan?

- Estamos trabajando en distintos frentes. El más concreto y en el que todo el mundo pone la mirada es el refuerzo económico a las comunidades autónomas. Hemos procedido a la distribución de 40 millones suplementarios para acoger a los menores no acompañados que llegaron como consecuencia de las avalanchas de este verano. No obstante, dejamos una bolsa de dos millones de euros sin repartir a la espera de los datos a finales de octubre. Se repartirán entre aquellas comunidades que hayan seguido recibiendo menores. En segundo lugar, estamos trabajando también en la actualización del protocolo para la identificación de los menores, para conocer mejor y con más precisión la edad, porque si son mayores de 18 años ya no son susceptibles de tutela. Además, se está trabajando desde el Ministerio de Exteriores con los países limítrofes, especialmente con Marruecos, y también con la Unión Europea.

- El Gobierno regional denuncia el retraso en la puesta en marcha del plan. ¿A qué se debe? ¿Hay resistencias por parte de las comunidades a acoger a parte de los menores?

- Claro, por eso se retrasó mucho la distribución de los fondos, porque estuvimos intentando una acogida voluntaria por parte de las comunidades que no son receptoras, que no están en el arco mediterráneo. Al final estas comunidades acogieron a unos 200 menores. Vamos a seguir trabajando en esa dirección, para que en sucesivos años se pueda disponer de procedimientos más ajustados que permitan una distribución más justa.

- Dos mil productos homeopáticos acaban de pasar un primer filtro en el proceso de autorización para su venta. Sin embargo, la inmensa mayoría se presentan sin indicación terapéutica. ¿Cómo es posible que puedan llegar a venderse como si fuesen un medicamento cuando los propios fabricantes admiten que no hay evidencia alguna de que sirvan para algo?

- Ese es el razonamiento lógico, el que nos hacemos desde el Ministerio. De los dos mil productos que han pedido registrarse, solo doce han presentado indicación terapéutica. Es decir, según el laboratorio que los fabrica, sirven para algo. Esos doce productos van a ser sometidos a los mismos criterios y requisitos que cualquier medicamento. No quiero caer en ningún prejuicio. Si demuestran que son un medicamento se autorizarán, y si no, no. Con el resto de productos, entramos en otra problemática que nos impone la legislación comunitaria. Esta legislación incorpora en la directiva de medicamentos los productos homeopáticos. A los medicamentos se les exige una serie de requisitos, y a los productos sanitarios homeopáticos, no [no tienen que demostrar eficacia, solo seguridad]. Estamos negociando, intentando convencer al conjunto de la Comisión Europea para que se discrimine entre medicamentos y productos homeopáticos u otro tipo de productos sanitarios, de forma que en modo alguno pueden tener la calificación de medicamentos. Esa es la clave, de ahí se deriva todo: que se vendan en farmacias, etc. No obstante, dentro de las capacidades de regulación que tenemos, vamos a intentar clarificar, porque nos interesa que la ciudadanía española sepa lo que está comprando. Si se trata de un producto que no tiene ningún efecto ni mejora la salud; deben saberlo.

«El Real Decreto está en vigor, y es competencia de las comunidades atender a todas las personas que estén en España»

- ¿Cómo van a hacerlo? ¿A través, por ejemplo, de la información recogida en los envases?

- Evidentemente informaremos a la población, lo estamos haciendo ya, yo no me canso de repetir esto. Autorizaremos como medicamento aquello que demuestre eficacia a través del método científico. Y lo que no lo sea, que la gente lo sepa. Si quieren beber agua con unos nanogramos de no sé qué, bueno, que lo hagan, pero en primer lugar tendrá que ser un producto seguro y luego tendremos que hacer una labor de educación e información a la población. Nos preocupa enormemente, desde el punto de vista sanitario, que personas con enfermedades graves abandonen tratamientos que sí demostraron su eficacia. Nuestra responsabilidad es clarificar rotundamente lo que es eficaz y lo que no lo es.

- La Comunidad acaba de presentar una ley de apoyo a la familia que en su articulado dice que «el aborto es un fracaso del proceso natural de la maternidad». Esto ha generado polémica en la Región.

- El embarazo puede suceder por la razón que sea; hay muchas circunstancias, no vamos a detenernos en eso. Y luego está la voluntad de la mujer con una legislación que la protege, que protege su derecho a la maternidad. La interrupción voluntaria del embarazo es un logro histórico para las mujeres, de una magnitud que supuso un antes y un después. Poder separar la sexualidad de la reproducción otorga a la mujer una libertad inconmensurable, porque significa que no está atada a la función a la que se la quiso reducir, de maternidad. Todo lo que sea preservar ese derecho, desde luego estaremos defendiéndolo.

«Estuvimos intentando una acogida voluntaria por parte de comunidades que no son receptoras de inmigrantes. Por eso se retrasó mucho el reparto de fondos»

- El Ministerio anunció que las mujeres solas y las parejas de lesbianas tendrán garantizado el acceso a la reproducción asistida en la sanidad pública. Murcia es prácticamente la única comunidad en la que estas mujeres todavía no pueden acceder a estas técnicas. ¿Qué va a hacer su departamento al respecto?

- La reproducción asistida estaba en la cartera básica de servicios, lo que significaba que toda la población tenía acceso, pero el gobierno anterior la sacó de esta cartera y la incluyó en una cartera que no es común, la cartera complementaria, de forma que se incluye o no en función de la voluntad política de las comunidades autónomas. Queremos revertir eso y lo vamos a hacer de manera inmediata, de forma que sea obligación de todos los poderes públicos atender esa prestación. Igual que si tienes una angina de pecho te tienen que atender, todas las personas que quieran acudir a esas técnicas de reproducción asistida lo podrán hacer independientemente de si optan por vivir en pareja, o con qué tipo de pareja. Eso es una cuestión estrictamente personal, y tienen los mismos derechos que los demás.