El primer premio de la Lotería Nacional toca en dos municipios de la Región de Murcia El primer premio ha sido para el número 97207 y el segundo premio para el 12285

El primer premio de la Lotería Nacional de este jueves 13 de noviembre viajó hasta la Región de Murcia. El número 97207, dotado con 600.000 euros a la serie, se vendió en Lorca, en la administración de la Carretera de Granada, y en la pedanía murciana de Nonduermas, en la administración de la calle Constitución. Fue un premio muy repartido que también se vendió en Almería, Albacete, Alicante, Burgos, Cantabria, Cuenca, Las Palmas, Madrid, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

El segundo premio de la Lotería, que cayó en el número 12285 y que obtuvo 120.000 euros a la serie, se vendío en Girona, Almería, Santa Cruz de Tenerife, Asturias, Barcelona, Girona, Granada, Málaga y Santa Cruz de Tenerife. Los números 1, 0 y 7 fueron los reintegros, premiados con la devolución que equivale a los 3 euros que cuesta el décimo.

La Lotería Nacional está llevando últimamente numerosos premios a la Región de Murcia. El pasado jueves 13 de noviembre la suerte viajó a tres municipios de la Comunidad, hasta San Pedro del Pinatar y Librilla llegaron sendos primeros premios y en Alcantarilla cayó un segundo premio. El 23 de octubre tocó un primer premio en San Javier. El 2 de octubre la suerte viajó a tres municipios de la Región; un primer premio cayó en Lorquí y dos segundos en El Palmar de Murcia y en Los Belones (Cartagena). El 25 de septiembre, la suerte fue hasta Totana con un primer premio al número 44838. El sábado 20 de septiembre cayó un primer premio en Murcia, el jueves 18 la suerte llegó hasta Ceutí con otro primer premio, el día 13 fue Cartagena el municipio galardonado con el primer premio de la Lotería Nacional, y por último, a Molina de Segura llegó un pellizco del segundo premio el jueves 4 de septiembre.

¿Cómo cobrar el premio?

Tras comprobar desde LA VERDAD que nuestro décimo ha resultado premiado ya podrás cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE.

En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.