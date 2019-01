«Lo que ahora prima en los gimnasios es la atención por encima de las instalaciones» Carlos López Moya. / lv Carlos López Moya es el propietario del Cubo Fit MINEVA PIÑERO Viernes, 25 enero 2019, 07:56

Un contenedor marítimo convertido en un espacio para realizar deporte. Así es el Cubo Fit, el proyecto que Carlos López (Cehegín, 1985) consiguió implantar el pasado verano en Torre del Mar (Málaga). Licenciado en Ciencias de la Actividad Física por la Universidad de Granada y diplomado en Fisioterapia por la Universidad de Valencia, su idea nació en 2010, en un viaje a Los Ángeles, donde «pude ver un gimnasio al aire libre. Pensé en el clima de la Región y me quedé con la idea en la cabeza». A partir de febrero, Cehegín también contará con un Cubo Fit en sus calles.

-¿Qué instalaciones conforman el Cubo Fit?

-Por una parte, presenta once estaciones que lo rodean, en las que once personas pueden realizar diferentes ejercicios de forma simultánea. En su interior, por otra parte, guardo material fitness, como son las barras, las mancuernas, gomas, combas, balones... Y sobre el suelo ponemos una superficie en la que se pueden realizar los ejercicios. Lo diseñé de una forma determinada para que tuviera todo lo que cabe en un gimnasio. También hay un entrenador que se encarga de dirigir a la gente.

-¿Cuántas personas pueden entrenar de forma simultánea en este cubo?

-Entre 20 y 25 personas, aunque ahora lo que se lleva es que los grupos no sean muy amplios, que sean más bien reducidos. En Málaga, por ejemplo, teníamos grupos de hasta 15 personas. Así, el entrenador podía controlar más a los usuarios, enseñarles los ejercicios y corregirlos. En Torre del Mar, además, la gente acudía a las clases con el entrenador, pero también se podía ir por libre.

-¿Cuánto pesa cada cubo?

-Entre 2.000 y 2.500 kilos, con todo el material dentro. Cada cubo tenemos que transportarlo con un camión pluma.

-¿Qué acogida tuvo su proyecto en Torre del Mar (Málaga), donde lo implantó por primera vez?

-Llamó la atención, sobre todo, a las personas de entre 25 y 45 años. Debemos tener en cuenta que más del 50% de los españoles practican deporte al menos dos veces a la semana. De la mitad de la población de entre 25 y 54 años, el 21% elige el fitness: en el cubo encuentran esta modalidad.

-¿Por qué ciudades espera expandirse?

-Me gustaría mucho que en Murcia tuviéramos uno; me lo imagino perfectamente en un parque de la ciudad. Con el buen clima que tenemos, nos podemos permitir entrenar al aire libre, así que tenemos que aprovechar esto. Me lo imagino, además, en la costa. Igual que destinamos parte de nuestros impuestos a Sanidad, por ejemplo, otra partida debe ir destinada al deporte, ya que el estado y las autonomías deben fomentar su práctica por Ley. Y actualmente no existe una cosa tan económica y eficiente como el cubo: es un gimnasio que puede establecerse en cualquier lugar, aprovechando el atractivo del Mediterráneo y del Sur de España. Además, creo que hay muchas ciudades pequeñas en las que los servicios deportivos son muy pobres, ciudades en las que encajaría el Cubo Fit.

-Cada año, además, viaja a Alemania para acudir a la feria internacional de fitness. ¿Cuáles son las últimas tendencias en este ámbito?

-Los gimnasios que últimamente están proliferando son los 'gym boutiques', en los que prima la atención sobre la instalación. Se llevan los grupos reducidos y los entrenamientos funcionales; se está quedando lejos lo de que te den una tabla de ejercicios y ya está. También empieza a ser importante que las personas que impartan las actividades estén formadas, ya que hasta hace poco cualquiera se sacaba un curso y daba clases.

-¿Cuántos días recomendaría practicar deporte?

-Tres días a la semana como mínimo. La Organización Mundial de la Salud y otras muchas asociaciones aconsejan realizar 150 minutos semanales de actividad física rigurosa para tener buena salud, algo que no significa salir simplemente a andar.