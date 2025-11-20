Una prestación universal de 200 euros por niño reduciría un 24% la pobreza infantil en la Región de Murcia

La puesta en marcha de una prestación universal por crianza (PUC) de 200 euros al mes para todos los menores de 18 años, una propuesta de Sumar que el Gobierno se ha abierto a estudiar ... , lograría rebajar la pobreza monetaria relativa de los menores de la Región de Murcia en un 24,2%, lo que la sitúa como la medidas con mayor potencial para reducir la brecha de esta lacra en la infancia de la Comunidad, que sería, además, el territorio más beneficiado de España.

Esa es una de las conclusiones que arroja el estudio 'El beneficio de hacer: el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil', elaborado por Unicef España con la contribución y el análisis del Centro de Políticas Económicas de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE).

El informe, presentado este jueves en Madrid en un acto que contó con la asistencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aplica modelos de simulación econométrica para estimar el efecto de activar distintas palancas en las políticas sociales sobre las tasas de pobreza monetaria para los niños, niñas y adolescentes de España.

Prestación Universal por Crianza de 100 o 200 € mensuales Potencial estimado de activar políticas adicionales contra la pobreza infantil Tasa de pobreza monetaria relativa +100 +200 Actualidad C.- La Mancha Islas Baleares C. Valenciana Extremadura R. de Murcia Andalucía Cantabria C. y León Cataluña Canarias Asturias La Rioja Aragón Madrid Melilla Galicia Ceuta 20 30,1% 30 35,5% 39,7% 40 50 Fuente: UNICEF Prestación Universal por Crianza de 100 o 200 € mensuales Potencial estimado de activar políticas adicionales contra la pobreza infantil Tasa de pobreza monetaria relativa +100 +200 Actualidad Ceuta Melilla 35,5% R. de Murcia 39,7% 30,1% Andalucía Extremadura C. Valenciana C. - La Mancha Canarias La Rioja C. y León Asturias Cataluña Aragón Galicia Cantabria Islas Baleares Madrid 20 30 40 50 Fuente: UNICEF Prestación Universal por Crianza de 100 o 200 € mensuales Fuente: UNICEF Potencial estimado de activar políticas adicionales contra la pobreza infantil Tasa de pobreza monetaria relativa +100 +200 Actualidad Ceuta Melilla 30,1% 35,5% 39,7% Región de Murcia Andalucía Extremadura C. Valenciana Castilla - La Mancha Canarias La Rioja Castilla y León Asturias Cataluña Aragón Galicia Cantabria Islas Baleares Madrid 20 30 40 50

El estudio evalúa entre otros posibles escenarios, la aplicación de medidas:cuatro de transferencias monetarias (prestación universal por crianza de 100 y 200 euros mensuales, y aumento del Ingreso Mínimo Vital de un 20% y un 40%) y dos relacionadas con el empleo (aumento del 20% del Salario Mínimo Interprofesional y aumento del 20% de la intensidad laboral). Y la conclusión es clara: la prestación por crianza es la opción que provocaría cambios más profundos en el abordaje de esta problemática.

Si las familias murcianas recibieran 200 euros al mes por cada menor a cargo, sin importar su nivel de renta, la Comunidad vería caer sus cifras de pobreza monetaria en la infancia 9,7 puntos, ya que pasaría de afectar al 39,7% actual al 30,1%. La prestación reduciría la distancia para salir del umbral de la pobreza en unos 550 euros, mientras que si se aplicara una versión menos ambiciosa de la medida, con una aportación de 100 euros, la mejora en las tasas sería de 4,2 puntos. Respecto a la pobreza severa, el efecto sería algo menor. La población en situaicón más grave caería entre 5 y 8 puntos porcentuales con la aportación universal de 200 euros.

Los cálculos del Centro de Políticas Económicas de ESADE señalan que solo en Ceuta y Melilla la PUC aportaría un beneficio mayor que en la Región de Murcia. Con prestaciones de 200 euros, sería de 11 puntos para las ciudades autónomas, en torno a 9 puntos para Murcia, Extremadura y Andalucía, en torno a 8 para Castilla La Mancha y La Rioja, 7 puntos para Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León, Aragón y Baleares, 6 puntos en Catalunya, Galicia y Asturias, Cantabria, y 5 en Madrid.

En la Región de Murcia, la medida supondría un esfuerzo de entre 25.142 y 28.972 anuales por cada niño, niña o adolescente que abandonase la pobreza, y en el conjunto de España, conllevaría 18.103 millones de euros de presupuesto al año para activarla en las 15 comunidades consideradas en el análisis de Unicef (todas menos País Vasco y Navarra); mientras que si la ayuda fuera de 100 euros serían necesarios 9.052.

Subida del IMV

La situación contrasta con la efectividad estimada para otras medidas destinadas a reducir la desigualdad. Un incremento del IMV de un 20% por cada hijo a cargo solo reduciría la pobreza monetaria en la infancia de la Región 0,7 puntos, y 1,8 puntos si la subida fuera del 40%, acortando la distancia necesaria para salir del umbral de la pobreza en unos 150 euros. En el caso de la pobreza severa, el descenso sería algo mayor: 1,6 puntos con 20% más, y 2,2 puntos con 40%. Todo ello con una inversión de entre 10.732 y 13.631 euros por menor sacado de la pobreza relativa.

Eso sí, en este caso, la inversión presupuestaria sería sensiblemente menor, con unos 670 millones de euros para un aumento del 20% y 1.300 para el 40%.

Carolina Olivares: «Terminar con la pobreza es posible»

Para la presidenta de Uncief en la Región de Murcia, Carolina Olivares, la prestación universal por crianza «garantiza un acceso más fácil, contribuyendo a reducir la no utilización de prestaciones por parte de personas que cumplen los requisitos para recibirlas, y la estigmatización». Aunque reconoce que esta mejora exigiría «un compromiso presupuestario elevado». Además, recordó que la PUC debería «complementarse con prestaciones no contributivas a las familias vulnerables, políticas de protección social como la de vivienda, y también con medidas laborales que mejoren la intensidad del trabajo que deben ir acompañadas de políticas de conciliación que permitan una crianza positiva y respetuosa con los derechos de los niños y las niñas».

A la vista de los datos, Olivares se muestra esperanzada. «Terminar con la pobreza infantil es posible», asegura. Por ello, llama a las administraciones a estudiar el informe y abordar un problema que «exige medidas urgentes y, a su vez, tiene un claro componente territorial, ya que los desequilibrios entre regiones obedecen a diferencias estructurales en la riqueza y el empleo de los territorios, pero también a las políticas de protección social de la infancia».