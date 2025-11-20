La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Niños en un comedor. EFE

Una prestación universal de 200 euros por niño reduciría un 24% la pobreza infantil en la Región de Murcia

Un informe de Unicef sitúa la ayuda, propuesta por Sumar y que estudia el Gobierno, como la de mayor impacto para estrechar la brecha de esta lacra en la Comunidad

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:26

La puesta en marcha de una prestación universal por crianza (PUC) de 200 euros al mes para todos los menores de 18 años, una propuesta de Sumar que el Gobierno se ha abierto a estudiar ... , lograría rebajar la pobreza monetaria relativa de los menores de la Región de Murcia en un 24,2%, lo que la sitúa como la medidas con mayor potencial para reducir la brecha de esta lacra en la infancia de la Comunidad, que sería, además, el territorio más beneficiado de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

