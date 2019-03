El presidente de Volotea apuesta por aumentar las plazas hoteleras y promocionar más la Región Carlos Muñoz atiende a los medios junto a Fernando López Miras y José María Albarracín. / G. CARRIÓN / AGM Carlos Muñoz pone en valor el aeropuerto de Corvera y considera que tiene margen para crecer y alcanzar los 5 millones de pasajeros anuales M. SEMITIEL Viernes, 1 marzo 2019, 03:03

El fundador y consejero delegado de la compañía aérea Volotea, Carlos Muñoz, lanzó una serie de propuestas para atraer más turismo a la Región. La primera de ellas, que tiene que ver con el incremento de la oferta hotelera, sería actualizar la gestión del suelo. Muñoz puso en valor el nuevo aeropuerto de Corvera; una infraestructura cuyas prestaciones han tenido una favorable acogida en el sector.

Su presencia ayer en el Foro de Infraestructuras consolida la apuesta de Volotea por operar en mayo entre Murcia y Asturias, la primera ruta nacional de Corvera. Asimismo, destacó que entre un 20% y un 30% del tráfico del aeropuerto de Alicante es de la Región, por lo que consideró que hay margen para que crezca el aeropuerto de Murcia hasta los 5 millones previstos.

El empresario murciano -que estuvo acompañado por sus padres Antonio Muñoz, fundador del holding AMC, y Ana Beraza- destacó los datos de las plazas hoteleras, incidiendo en que la Región se sitúa por debajo de las 20.000, «algo que no parece razonable, porque supone la mitad de las que tiene Almería, mientras que la oferta de Alicante es el triple», dijo a raíz de un informe que publicó 'La Verdad'. Consideró que la Comunidad debe invertir más en «posicionar a Murcia en el mapa», y volvió a compararla con otras ciudades. «Vigo invierte 58 millones y Cantabria destina 24; mientras que en Murcia tenemos una partida de 12,5 millones para la promoción turística».

Con otras propuestas también llegó al atril el presidente de la patronal Croem, José María Albarracín, que planteó «estudiar la posibilidad de un vuelo que nos conecte con Ecuador, ya que tenemos 66.000 ecuatorianos viviendo en nuestra Región». También lanzó algunas críticas a los fallidos Presupuestos Generales del Estado, que solo destinaban seis millones de euros para el Arco Noroeste de Murcia.

A nivel ferroviario, destacó que «la Región no ha cubierto las expectativas, pues no se dispone ni de un solo metro de red electrificada y el servicio de Cercanías es altamente insatisfactorio, pues no es una alternativa real al vehículo. Además, el AVE sigue sin ser una realidad y el año pasado se renunció a la opción que preferíamos los empresarios: que llegase en superficie mientras se construye el soterramiento». Como voz de los empresarios de la Región, Albarracín volvió a incidir en la importancia de ejecutar la dársena de El Gorguel y desarrollar el Corredor Mediterráneo. Señaló que el Estado preveía 35,7 millones para las obras en el Puerto de Cartagena, «pero no se observa por ningún lado el impulso para El Gorguel».

«El Tajo-Segura no se toca»

Albarracín reiteró que «este proyecto permitiría competir a Cartagena, no solo a nivel nacional sino también con Europa y África. Se estima que generaría 181 millones de euros, 61,6 millones de recaudación y más de 2.000 empleos. Ampliar Escombreras como alternativa a El Gorguel no es la solución», y concluyó de forma tajante: «No hay color. Sí al Gorguel. Plan 'b' no, gracias». El presidente de Croem también aprovechó el Foro para decir alto y claro que «el Trasvase no se toca, y el que lo intente se encontrará delante a los agricultores, regantes, empresarios y a toda la ciudadanía».