El presidente de los pediatras rechaza el cierre del centro de menores migrantes de Santa Cruz: «Parece una cesión política»

Javier Pérez Parra Lunes, 14 de abril 2025, 18:15 | Actualizado 18:41h. Comenta Compartir

El presidente de la Sociedad de Pediatría del Sureste de España (SPSE), Juan Antonio Ortega, rechaza en una carta abierta el posible pacto político entre PP y Vox para el cierre del centro de acogida de menores migrantes no acompañados de Santa Cruz. Ortega denuncia que esta medida «parece, más bien, una cesión política, sin base técnica ni social que la sostenga».

El cierre «se justifica en nombre de un modelo más humanizado y de escala reducida para la acogida, en línea con recomendaciones internacionales. Sin embargo, no se han presentado alternativas claras para garantizar la protección, escolarización, salud emocional y desarrollo de estos menores. No hay un plan de transición definido, ni dispositivos preparados para asumir con garantías esta reestructuración», advierte el presidente de los pediatras. Ortega ha querido compartir con los más de 400 pediatras de la Comunidad «una reflexión urgente, nacida del momento crítico que atraviesa nuestra región en relación con la protección de la infancia vulnerable, especialmente la infancia migrante no acompañada».

La SPSE celebró en octubre unas jornadas bajo el lema 'Acogiendo a la infancia que migra sola'. Ahora, ante este posible cierre, Ortega subraya: «No podemos mirar hacia otro lado. Como pediatras, como defensores de la salud integral y el bienestar infantil, y como sociedad científica comprometida, consideramos esencial pronunciarnos y actuar». La SPSE se posiciona a favor de «un modelo de acogida digno, de calidad y adaptado a las necesidades del menor». Recuerda que «los centros de acogida deben evolucionar hacia modelos humanizados, de escala reducida, con equipos formados y estructuras acogedoras», pero señala que debe haber «procesos de transición planificados, sostenibles y centrados en el interés superior del niño».

«Como pediatras, somos testigos y garantes del bienestar de la infancia. Nuestra voz, rigurosa y compasiva, puede marcar la diferencia en un momento crucial. No es momento de silencio. La infancia necesita referentes», concluye el presidente de los pediatras.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad señaló la semana pasada que su planteamiento para el cierre del centro de menores de Santa Cruz va en línea con la estrategia de desinstitucionalización que exigen «Europa, el Gobierno de España y Unicef». Fuentes de esta organización advirtieron, sin embargo, de que «en ningún momento» han apoyado el cierre. Unicef aboga únicamente por su adaptación al nuevo modelo, como reclama también el presidente del SPSE.

Temas

Política

Migrantes