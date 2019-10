El presidente de Cruz Roja afronta una crisis interna, señalado por una supuesta «purga» de críticos

«Me desacreditan los que no asumen los reajustes»

«Hay gente que quieren hacerme la cama, todo es falso. No hay ninguna purga ni crisis. De las 22 sedes que hay locales y comarcales, han renovado 20 después de las elecciones y solo hay dos en las que no se ha producido esa ratificación por falta de confianza en los candidatos propuestos», expone Faustino Herrero. Para el presidente regional de Cruz Roja, el movimiento interno de desacreditación de su gestión responde a la no aceptación de algunas personas de los «reajustes por una mala gestión» en esas sedes locales y comarcales que la directiva autonómica está llevando a cabo. «Van a organizar los que haga falta, van a tirar basura contra mí porque no aceptan esa negativa. Parece que tienen en la Cruz Roja algo más que la estricta solidaridad», desliza Hererro. Además, el presidente advierte que ha denunciado en la Policía el robo de información confidencial de su correo electrónico tras 'hackearle' el ordenador hace dos semanas. «Entre los documentos comprometidos, se encuentra la carta de cese remitida al excoordinador autonómico, y las misivas en las que se informaba de la no renovación en sus cargos de los presidentes locales de Santomera y San Pedro del Pinatar. «No voy a bajar al barro contestando a nadie porque es lo que están buscando. Lo que tenga que decir a partir de ahora, lo diré en los juzgados».