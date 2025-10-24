La presidenta de la UCAM mantiene su primer encuentro con el Papa León XIV El encuentro ha tenido lugar en el Vaticano durante la apertura del año académico del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para la difusión de las ciencias del matrimonio y la familia

En el marco del Año Jubilar de la Esperanza, los delegados de las sedes del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, procedentes de países de los cinco continentes, se han reunido esta semana en Roma, en lo que ha supuesto la apertura de este curso. En el encuentro ha participado María Dolores García, presidenta de la UCAM, institución que administra y gestiona la sede de Madrid del Instituto, acompañada por un delegado de este centro académico, y por María Mendoza, miembro del Patronato de la Fundación San Antonio.

Durante esta cita, el Santo Padre ha recibido en audiencia en la Sala Clementina a los miembros del Pontificio Instituto, en el que ha sido el primer encuentro de la presidenta de la UCAM, María Dolores García, con el Papa León XIV, «quienes se han saludado afectuosamente», según apuntaron fuentes de la Universidad Católica en un comunicado de prensa, aprovechando su Santidad para felicitar a la presidenta de la UCAM por su cumpleaños, que es precisamente este viernes. Este encuentro se enmarca en la estrecha relación que la Universidad mantiene con la Santa Sede y con los sucesivos pontífices, desde San Juan Pablo II —inspirador del propio Instituto-.

La presidenta de la UCAM también se reunió con monseñor Carlo María Polvani, secretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, con quien ha abordado las líneas de trabajo comunes entre las universidades católicas y la Santa Sede en materia de formación integral y humanismo cristiano. Asimismo, durante su estancia en Roma, María Dolores García ha participado en la Asamblea General de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) y en el Congreso Women Leadership and Catholic Universities, foros internacionales que han reunido a responsables académicos de todo el mundo para analizar los retos de las universidades católicas en la sociedad actual, así como el papel que desempeña la mujer en este ámbito.