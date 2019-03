Cs presenta un equipo «experimentado y potente» para «ganar las elecciones» 01:22 Los candidatos de Ciudadanos al Congreso y al Senado, este jueves, tras la presentación del equipo. / Vicente Vicéns / AGM López-Morell se despide de sus compañeros de la Asamblea Regional: «Aposté por encabezar la lista al Congreso y no salió; yo no he venido aquí a ocupar sillones» DANIEL VIDAL Viernes, 22 marzo 2019, 01:36

A excepción de algunos retoques en las listas para la Asamblea Regional, que se conocerá en los próximos días, Ciudadanos presentó ayer la foto de familia de sus candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado, acompañados por la ganadora de las primarias a la Comunidad Autónoma, Isabel Franco. «Un grupo de profesionales que se acerca a la política a aportar su conocimiento y experiencia; y no profesionales de la política que buscan conservar su sillón o sus privilegios», definió el cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso, Miguel Garaulet.

Así lo aseguró durante la presentación de ambas listas, integradas por un total de seis mujeres y siete hombres «que representan a toda la sociedad murciana y comparten valores como lealtad, trabajo y solidaridad». Con este equipo «fuerte, potente y experimentado», definió, «estamos preparados para ganar las elecciones, estamos preparados para apoyar a Rivera a ser el presidente de España, y estamos preparados para traer un proyecto de regeneración, modernidad y unidad», aseguró Garaulet, flanqueado por José Luis Martínez, que repite como número 2 al Congreso, y Manuela Marín, expresidenta de OMEP, designada como número 3 esta semana.

A juicio de Garaulet, «en estas elecciones nos enfrentamos a un cambio de modelo. Y los españoles tienen que saber qué partidos creemos en que la unión nos hace más fuertes, porque cuando hemos estado unidos hemos sido invencibles, pero para eso hace falta diálogo. Y en Ciudadanos somos los únicos que defendemos esa forma de hacer política».

Por su parte, el diputado Miguel López-Morell aprovechó ayer su intervención en la Asamblea Regional para despedirse de sus compañeros, a quienes agradeció su trabajo en estos «intensos y fructíferos cuatro años de legislatura». López-Morell ha decidido hacer un paréntesis en su trayectoria política después de perder las primarias al Congreso: «Aposté por encabezar esa lista y no salió. Yo no he venido aquí a ocupar sillones».