José María Albarracín: «Su presencia avanza de forma natural e imparable, sin necesidad de imposición»
Jueves, 7 marzo 2019

El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem), José María Albarracín, en declaraciones ayer a 'La Verdad', reconoció en cuanto a la llegada de mujeres a los puestos directivos que aunque es «lenta», no obstante «se produce de modo seguro y firme», por lo que «su presencia avanza de forma natural e imparable, sin necesidad de imposiciones porcentuales».

En opinión del máximo dirigente de la patronal murciana, el peso femenino «tiene cada vez un papel más imprescindible en los órganos de gobierno». Y de hecho, se muestra convencido de que «es la línea que se seguirá en el futuro».

Albarracín respalda todas las iniciativas de la Administración, como la Ley de Igualdad a nivel estatal, así como otras iniciativas como la impulsada por la Consejería de Familia e Igualdad para la concesión a empresas públicas y privadas del 'Distintivo de Igualdad', enfocado a la equiparación de las condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos, como los servicios, productos y publicidad de la empresa. «Desde Croem apoyamos toda la regulación que vaya en esa buena dirección», insistió. A la vez que mostró el respaldo de la confederación a la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región (Omep).

Implicación de OMEP

La presidenta de este colectivo, Manuela Marín, advierte también de que «las políticas de igualdad no son realmente efectivas, por lo que hay que trabajar más en el campo de la formación»; en concreto, hace hincapié en la necesidad de «hacer un mayor esfuerzo desde la educación, en la escuela, ya que se hacen cosas pero no se logra cambiar mucho». En todo caso, «son las propias mujeres las que tratan de transformar las cosas a costa de hacer un mayor sacrificio, renunciando incluso a tener hijos, algo que no tiene sentido».

Asimismo, Marín apunta que «las hijas están tomando ya las riendas de las empresas familiares en la Región», al mismo tiempo que «otro año más las mujeres autónomas estén siendo las protagonistas de la recuperación económica y la generación de empleo, con negocios que se mantienen más».