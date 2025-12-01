La PrEP frena la incidencia de VIH en la Región de Murcia, pero aún no se registra un claro descenso

Salud diagnosticó 108 nuevos casos de VIH en 2024 en la Región de Murcia, tres menos que el año anterior. La tasa de incidencia ... se mantiene así estable a lo largo de los últimos cuatro años, y disminuye ligeramente si se compara con periodos anteriores. La tendencia es similar en el resto de España, y los expertos coinciden en achacarla a la introducción de la profilaxis preexposición (PrEP), un tratamiento preventivo dirigido a personas con riesgo alto de contraer el virus.

Se trata de una pastilla diaria (un antirretroviral) financiada por el Sistema Nacional de Salud desde 2019. El efecto es observable en la estadística, aunque hay que tener en cuenta que la pandemia redujo drásticamente los diagnósticos en 2020 porque se realizaron muchas menos pruebas. Es a partir de 2021 o 2022 cuando puede empezar a achacarse el control de la incidencia a la PrEP, más aún en la Región de Murcia, donde su introducción fue especialmente lenta, entre críticas de las organizaciones que trabajan en el campo del VIH.

A día de hoy, 857 personas están incluidas en el programa PrEP en la Comunidad, según el dato facilitado por la Consejería de Salud. Se trata, fundamentalmente, de hombres que mantienen sexo con hombres y tienen múltiples parejas sexuales a lo largo del año.

La PrEP está dando buenos resultados, pero los especialistas advierten de que las tasas de incidencia deberían estar ya cayendo de forma más clara, sobre todo si se compara con lo sucedido en otros países. «La tendencia es descendente en España, si analizamos los datos con perspectiva. Pero deberíamos tener ya mejores resultados con la PrEP. Quizá haya que esperar más tiempo; hay que insistir mucho y hay que llegar a toda la población con prácticas de riesgo», subraya Enrique Bernal, jefe de Medicina Interna del Reina Sofía y especialista en Enfermedades Infecciosas. El experto llama a incidir en grupos vulnerables, por ejemplo entre las personas migrantes.

Los resultados de la profilaxis preexposición han sido ampliamente analizados en el congreso del Grupo español de Estudio del Sida (Gesida), celebrado la semana pasada en Granada, y al que acudió Enrique Bernal. «Hay varios problemas con respecto a la PrEP, y uno de ellos es que necesita de una adherencia muy alta. Aproximadamente un 20% de quienes toman la PrEP dejan el tratamiento en el primer o el segundo año. En algunos casos puede obedecer a que encuentran una pareja estable o reducen sus relaciones sexuales, pero en otros hay fatiga o pérdida de la percepción del riesgo», avisa el experto. Para que sea altamente efectiva, esta pastilla antirretroviral debe tomarse diariamente, «especialmente en el caso de las mujeres; en ellas se requiere una adherencia más alta».

Pero las actuales tasas de incidencia muestran, además, que la PrEP no puede ser la única medida para frenar al VIH. «Hay que diagnosticar y hay que tener en cuenta otras medidas de prevención», como el preservativo. La tasa de diagnóstico tardío lleva dos años descendiendo en la Región de Murcia, lo que representa una muy buena noticia. Pero sigue siendo muy elevada, del 46,1%. Esto significa que en casi la mitad de los pacientes la presencia del virus se descubre cuando ya hay cierto grado de inmunosupresión.

«Si a una persona se le detecta el VIH se le puede tratar, y la carga viral pasa a ser indetectable. De esta forma paramos la transmisión del virus. Pero si ese diagnóstico no llega o se retrasa, durante todo ese tiempo sigue habiendo riesgo de transmisión», recuerda Enrique Bernal.

«Falla el sistema»

El acceso a la prueba rápida del VIH es por tanto fundamental, pero las organizaciones sociales que trabajan en este campo denuncian la falta de recursos comunitarios. «Deberíamos estar asistiendo a una reducción mayor del VIH, pero nuestra impresión es que falla el sistema. El 'checkpoint' que se abrió en Murcia para la prevención del VIH e ITS (infecciones de transmisión sexual) prácticamente no funciona, y la consulta que había en la Consejería se cerró. Lo mismo ha ocurrido con la de Cartagena», lamenta Antonio Serrano, presidente de la asociación Vihsibles.

«No hay recursos ni en Murcia, ni en Cartagena ni en Lorca, y tampoco un plan regional. Nos estamos olvidando de grupos que se consideraban de menos riesgo, como las personas heterosexuales. No hay, por ejemplo, un programa de mujer e VIH», lamenta Serrano. La consecuencia es que el diagnóstico tardío es tradicionalmente más elevado en estos colectivos.

El último informe epidemiológico de la Consejería de Salud muestra que la mayor incidencia sigue registrándose entre los varones de 20 a 34 años, pero también hay tasas significativas entre hombres más mayores (por ejemplo, entre los 55 a 59).