La falta de un fármaco para el corazón mantiene en vilo a miles de pacientes Clientes de la farmacia Cónsul de Murcia, ayer tarde, mientras eran atendidos. / javier carrión / agm El desabastecimiento del Apocard en la Región hace que se disparen las consultas de Cardiología para solicitar otros tratamientos alternativos RICARDO FERNÁNDEZ Viernes, 3 agosto 2018, 01:44

«El desabastecimiento de flecainida es un hecho muy grave, con daños sobre la salud, y que no debería pasar desapercibido. @cardiología @OMC_España @sanidadgob». Con este mensaje, Domingo Pascual, jefe de sección del servicio de Cardiología de La Arrixaca, alertaba ayer de un problema sanitario que desde hace unas semanas, aunque con especial intensidad en los últimos días, viene causando una profunda preocupación en miles de pacientes cardíacos de la Región. La falta en las farmacias del medicamento conocido comercialmente como Apocard, cuyo principio activo es la mencionada flecainida, está sembrando el desconcierto y la alarma entre afectados por una diversidad de arritmias cardíacas y por taquicardias ventriculares y supraventriculares, que no saben a qué atenerse cuando todos sus intentos por conseguir ese fármaco se confirman infructuosos.

«Son muchos los pacientes que están llamando, preocupados, a las consultas de Cardiología», confirmaba ayer a 'La Verdad' el doctor Pascual. Y advertía de que la única solución, si esta situación se prolonga unos días más, pasaría por cambiarle el tratamiento a los afectados, ya que no hay un sustitutivo 'puro' -otros medicamentos basados en el mismo principio activo, como el flecard y flecainide, parece que no están dando igual resultado y en muchas oficinas de farmacia estarían igualmente agotados-, y habría que recurrir a otros con formulaciones diferentes. Con el problema añadido de que estos otros medicamentos, en algunos casos con un perfil de seguridad inferior al Apocard, podrían provocar efectos secundarios que no daba el fármaco señalado. «Pienso que es muy probable que algunos afectados acaben en una puerta de Urgencias», indicaba el cardiólogo, alertando de que existe un riesgo evidente de que el corazón se desestabilice si el enfermo no tiene acceso a ese medicamento durante un tiempo prolongado.

En la misma línea, el doctor Mariano Valdés, ex jefe de servicio de La Arrixaca y que en la actualidad dirige una consulta privada en Murcia, confirmaba ayer que conocía el problema -«precisamente, acabo de atender a un paciente por ese asunto», comentaba- y coincidía en el riesgo que implica no seguir ese tratamiento. «Lógicamente, se pueden repetir las arritmias si no se toma el medicamento durante un tiempo. La única solución, ante una situación de desabastecimiento, es acudir al cardiólogo y buscar un tratamiento alternativo para cada caso, porque no todas las arritmias son iguales», indicaba.

La Agencia Española del Medicamento aseguró ayer tarde que el problema estará resuelto el día 14

Silencio por toda respuesta

Fuentes no oficiales del Colegio de Farmacéuticos de la Región confirmaron ayer a este periódico la falta de Apocard y de otros fármacos basados en la flecainida que están sufriendo muchas boticas murcianas, aunque esta institución eludió pronunciarse formalmente sobre el problema debido a que el Ministerio de Sanidad, y más concretamente la Agencia Española del Medicamento, no había emitido alerta ni comunicación alguna sobre el asunto.

Sorprendentemente, estos organismos oficiales no ofrecieron ayer información alguna tras ser consultados por este periódico sobre la situación de desabastecimiento de esos fármacos que se está registrando no solo ya en las farmacias de la Región, sino en las de toda España. Desde el gabinete de prensa del Ministerio se solicitó que las preguntas se le remitieran a través de un correo electrónico, para el que no hubo respuesta. Lo mismo ocurrió con el laboratorio Meda Pharma, fabricante del medicamento Apocard, que tampoco respondió formalmente a las cuestiones planteadas desde este medio.

A última hora de la tarde, la Consejería de Salud informó de que había recibido una comunicación de la Agencia Española del Medicamento, en la que se señalaba que la incidencia con este fármaco estaría resuelta el próximo día 14. Añadió que «de momento no tenemos constancia de que nos vaya a afectar. No estamos ante una situación preocupante y no se debe generar alarma», pero dejó constancia de que va a comprobar «los 'stocks' existentes en los almacenes de distribución por si hubiera que tomar alguna alternativa».

Mes y medio sin suministro

Por su parte, desde las oficinas de farmacia murcianas se asegura que llevan semanas registrando «faltas» a diario del Apocard, lo que condena a los pacientes que tienen prescrito ese medicamento a marcharse con las manos vacías y la preocupación reflejada en sus rostros. «La última entrega de Apocard la registramos el pasado 10 de junio y el último envase lo despachamos el 13 de julio», especificaba ayer una de las empleadas de la farmacia Cónsul de Murcia, quien aseguraba que la única explicación que se les había dado desde las grandes distribuidoras farmacéuticas, como la murciana Hefame, era que se encontraba en situación de «baja generalizada». Una expresión que equiparaban con un aparente cese de la producción por parte del laboratorio.

Estudios científicos recientes cifran en torno al 4,5% la incidencia de las arritmias entre la población mayor de 60 años y la elevan hasta casi el 18% para los mayores de 80 años. Estas cifran ofrecen una idea bastante certera de la dimensión del problema generado por el desabastecimiento, ya que el Apocard es el medicamento más recetado para tratar este tipo de patologías cardíacas (en torno al 20% de los afectados podrían tener prescrito este medicamento, según los especialistas).