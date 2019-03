Preocupación entre los agricultores por posibles daños de las heladas en la fruta de hueso Árboles afectados por la helada producida en la madrugada de este jueves en Jumilla. / LV Tanto las variedades tempranas como las tardías están expuestas a las bajas temperaturas que ya han provocado deterioros en albaricoqueros y almendros MARÍA GARCÍA CLEMENTE Jueves, 28 marzo 2019, 20:03

Sorpresa, y también preocupación, entre los agricultores de la Región de Murcia ante las bajas temperaturas que se están alcanzando durante la última semana del mes de marzo y que han afectado a varios cultivos de la Vega Media, el Noroeste y el Altiplano. Pese a que durante el día se sobrepasan los 20 grados, durante la madrugada de este jueves se ha llegado a los dos grados bajo cero en cinco localidades, lo que provocó daños principalmente en árboles de fruta de hueso y en la almendra. Jumilla ha sido la zona en la que más ha bajado el mercurio, con 3,5 grados bajo cero, mientras que Cieza, Cehegín, Caravaca y Calasparra han registrado hasta -2º durante la noche.

Zonas afectadas Cieza. Carrichosa, Fuente del Peral, Cañada Vieja, Cañada del Judío, El Horno, El Cencerro, La Parra, La Carrasquilla, La Gurulla. Calasparra. El Macaneo. Jumilla. El Prado, Los Berciales, La Alquería, Román. Cehegín. Canara Caravaca. Barranda

«Estamos casi en abril, no nos esperábamos heladas ya y menos con el calor que ha hecho últimamente», señala Antonio Moreno, de UPA, que recalca que no se podrán cuantificar los daños hasta al menos dentro de una semana, cuando se compruebe con el crecimiento de la fruta si puede recuperarse o no. A pesar de las pocas horas en las que el termómetro ha bajado de cero, Moreno explica que es la peor época para que se produzca este fenómeno, ya que los cultivos tanto de variedades tempranas como tardías ya están en marcha y puede afectar tanto al fruto como a la flor.

Entre las zonas más afectadas se encuentran las áreas de albaricoque y nectarina de Cieza y Jumilla, tal y como explica Esperanza Ramírez, responsable de fruta de hueso de Coag. «La temporada está siendo muy despareja. En noviembre llovió mucho y después hizo mucho calor, lo que hace que los árboles tengan entre un 10% y un 20% menos de flor», indica. Las zonas de umbría de Cieza, a pesar de los sistemas antihelada con los que cuentan, no han podido evitar una helada «corta pero muy seca, que es más problemática».