La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las galardonadas, con los diplomas que acreditan su premio. CEBAS

Premios para tres jóvenes artistas por ilustrar la sostenibilidad

Debían generar una exposición centrada en el mundo vegetal para el congreso 'Iberian Plant', celebrado en Murcia

LA VERDAD

MURCIA.

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:44

Comenta

Tres jóvenes artistas de la Región de Murcia fueron las ganadoras del concurso de arte y ciencia convocado en el marco del 'Iberian Plant Biology-2025 Congress', celebrado el pasado mes de julio en Murcia. En esta convocatoria, los creadores debían montar una exposición con una temática relacionada con el lema del congreso, 'Plantas para un mundo sostenible', y para impulsar el talento creativo.

Se admitían obras realizadas mediante técnicas de ilustración, fotografía, diseño gráfico, pintura o collage, aunque también cualquier disciplina que fuese susceptible de poder ser plasmada en un formato digital impreso. No se permitía el uso de la inteligencia artificial (IA) ni obras creadas íntegramente con ella. La iniciativa ha sido financiada por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.

Gloria García Fernández obtuvo el primer premio, dotado con 300 euros, con la obra titulada 'En el aire': una ilustración con el mensaje de que «debemos sostener y abrazar a la vegetación y plantas de nuestro mundo con la misma fuerza con la que ellas nos sostienen a nosotros, dándonos vida». La obra quedó a disposición del Cebas-CSIC y se ha colgado en el despacho de Dirección.

También han obtenido sendos accésits, dotados con 100 euros cada uno, las artistas Nur González López, con la ilustración digital titulada 'Estudiando el futuro'; y María José Andúgar García, con su obra 'Hábitat'. En total se presentaron 22 obras al concurso, que se expusieron durante el desarrollo del congreso.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mítica pizzería de Molina de Segura reabre renovada tras un largo parón: «Conservamos el sabor de siempre»
  2. 2

    La Región de Murcia se sitúa a la cabeza del país en rupturas matrimoniales
  3. 3 Más de 4.300 plantas de marihuana: cae en la pedanía murciana de La Ñora un «conflictivo» clan criminal
  4. 4 Arreglan el bache en el que se mató un ciclista en Murcia hace unos días
  5. 5 Localizan cerca de 2.000 plantas de marihuana en una nave de San Javier
  6. 6 La ampliación del tranvía al Carmen por el Puente Viejo de Murcia es el trazado «más óptimo», según el estudio informativo
  7. 7 Una colisión frontal en Murcia se salda con un herido
  8. 8 La Junta de Gobierno autorizará hoy el encargo del anteproyecto para la prolongación del tranvía de Murcia
  9. 9

    El murciano Fermín Aldeguer, el niño que cumplió su sueño a toda velocidad
  10. 10 Vandalizan la sede socialista en El Valle, en Murcia, con mensajes de odio: «Sois unos perros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Premios para tres jóvenes artistas por ilustrar la sostenibilidad

Premios para tres jóvenes artistas por ilustrar la sostenibilidad