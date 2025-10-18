Premios para tres jóvenes artistas por ilustrar la sostenibilidad Debían generar una exposición centrada en el mundo vegetal para el congreso 'Iberian Plant', celebrado en Murcia

LA VERDAD MURCIA. Sábado, 18 de octubre 2025, 09:44

Tres jóvenes artistas de la Región de Murcia fueron las ganadoras del concurso de arte y ciencia convocado en el marco del 'Iberian Plant Biology-2025 Congress', celebrado el pasado mes de julio en Murcia. En esta convocatoria, los creadores debían montar una exposición con una temática relacionada con el lema del congreso, 'Plantas para un mundo sostenible', y para impulsar el talento creativo.

Se admitían obras realizadas mediante técnicas de ilustración, fotografía, diseño gráfico, pintura o collage, aunque también cualquier disciplina que fuese susceptible de poder ser plasmada en un formato digital impreso. No se permitía el uso de la inteligencia artificial (IA) ni obras creadas íntegramente con ella. La iniciativa ha sido financiada por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.

Gloria García Fernández obtuvo el primer premio, dotado con 300 euros, con la obra titulada 'En el aire': una ilustración con el mensaje de que «debemos sostener y abrazar a la vegetación y plantas de nuestro mundo con la misma fuerza con la que ellas nos sostienen a nosotros, dándonos vida». La obra quedó a disposición del Cebas-CSIC y se ha colgado en el despacho de Dirección.

También han obtenido sendos accésits, dotados con 100 euros cada uno, las artistas Nur González López, con la ilustración digital titulada 'Estudiando el futuro'; y María José Andúgar García, con su obra 'Hábitat'. En total se presentaron 22 obras al concurso, que se expusieron durante el desarrollo del congreso.