Los Premios Ruralmur destacan el legado cultural y la sostenibilidad

El centro cultural Tomás López Poveda de Ojós albergó ayer la entrega de los Premios Ruralmur, que cumplieron su décima edición, en una gala que estuvo presidida por el director general del Instituto de Turismo (Itrem), Juan Francisco Martínez. Se reconoce la labor de personas, empresas y entidades que trabajan por mantener vivo el patrimonio, la cultura, la artesanía y el turismo rural de la Región de Murcia. La presentación de la velada correspondió a los periodistas María Pina y Alejo García.

La bienvenida al acto corrió a cargo del alcalde de Ojós, José Emilio Palazón, que estuvo acompañado del presidente de Ruralmur, José Antonio Lucas, y los alcaldes de Jumilla, Seve González; de Mula, Juan Jesús Moreno; de Abarán, Jesús Gómez Montiel; y de Ulea y presidente de la Federación de Municipios, Víctor López. El cartel de esta edición es obra del pintor y escultor murciano Álvaro Peña.

Este año hubo trece categorías, y fueron reconocidos la cantante Mari Trini, con el premio honorífico a título póstumo; el fotógrafo, agricultor y embajador del Valle de Ricote, el abaranero Antonio Moreno 'El Cura' en Promoción de Murcia; en Deportes, Clara Alarcón, campeona del mundo de Padel; Emilio del Carmelo Tomás, investigador y cronista oficial de Villanueva, en Divulgación del Patrimonio; el músico murciano Al Dual, nombre artístico de José María, con proyección internacional que lleva el nombre de su tierra por escenarios de todo el mundo en la categoría Arte y Cultura.

Compromiso social

El Rotary Club Murcia Norte, por su labor solidaria y su compromiso social en múltiples frentes, recibió el de Asociación; la emisora Onda Regional, en reconocimiento a sus 35 años informando de la realidad rural murciana, en Difusión de Murcia; los agentes medioambientales, por su labor esencial en la protección del medio natural desde los territorios rurales, en Institución; el Ayuntamiento de Mula por su apuesta innovadora del festival Mulaflor, en Turismo; la apicultora murciana Gimiele, que defiende la miel autóctona con pasión, profesionalidad y presencia en redes, en Artesanía; el restaurante El Churra por sus 70 años de trayectoria reconocido por su legado familiar y su evolución constante, en Gastronomía; la catedrática de la UMU, María Ángeles Pedreño, destacada por sus estudios en sostenibilidad agrícola, en Investigación, y el restaurante Loreto, distinguido por su modelo gastronómico ecológico y su compromiso con los productos de proximidad ya reconocido por la guía Michelin.