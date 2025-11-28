Los Premios de Obras Civil reconocen al Puerto de Cartagena, Aguas de Murcia y al ingeniero Juan Jódar El consejero de Fomento reivindica en el acto de clausura la realización de las infraestructuras para evitar inundaciones en la Región de Murcia

Foto de familia de los premiados, en el acto celebrado en el Archivo Regional.

LA VERDAD Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:18

La Comunidad y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos entregaron este jueves los Premios de Obras Civil de la Región de Murcia, que tienen como objetivo reconocer aquellos proyectos e infraestructuras que más hayan aportado a la sociedad por su sostenibilidad e innovación.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, fue el encargado de clausurar el acto, donde destacó que «la obra civil no solo construye infraestructuras, sino que genera progreso, estabilidad y oportunidades», y aseguró que «el Gobierno regional continuará impulsando proyectos estratégicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos».

En esta tercera edición, se el Premio Regional de Obra Civil recayó en la adaptación y mejora de la terminal de carga de gas natural licuado (GNL) y ganado de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

En obras hidráulicas y medio ambiente se reconoció la actuación de Emuasa en los desvíos de redes de saneamiento asociados al soterramiento del AVE en Murcia, mientras que en la categoría de transporte y movilidad, el galardonado fue el Vial de los Barrios Altos de Lorca, redactado por NASER Ingenieros.

El jurado otorgó dos distinciones en ordenación del territorio y urbanismo: a Urbamusa por la Fase 1 del Parque Metropolitano Oeste de Murcia, y al proyecto de mejora de las áreas comerciales de Lorquí, impulsado por el Ayuntamiento.

En innovación, el Sistema Automático de Información Marítima (SAIM), desarrollado por Matinsa y CETEC, fue distinguido por su aportación a la monitorización avanzada del Mar Menor mediante inteligencia artificial. El premio de divulgación se concedió al II Concurso Nacional de Puentes 'Agustín de Betancourt', organizado por la UPCT, por fomentar la creatividad y el acercamiento de jóvenes a la ingeniería.

Por último, el Premio Juan de la Cierva a la trayectoria profesional reconoció a Juan Jódar Martínez, y además el jurado otorgó una mención especial a Alfonso Botía Pantoja por su vocación de servicio público y rigor técnico.

Obras contra inundaciones

García Montoro añadió que «seguiremos impulsando proyectos estratégicos y solicitando al Gobierno central que acometa las obras de interés general tan necesarias y urgentes que precisa la Región de Murcia para prevenir y contener las inundaciones y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos».

«Estos reconocimientos ponen de relieve la enorme responsabilidad pública que asumen los profesionales de la obra civil, cuyo trabajo sostiene la prosperidad de la sociedad. Los premios sirven para visibilizar la excelencia técnica y el esfuerzo colectivo de ingenieros, empresas, administraciones y todos los agentes que intervienen en una obra civil», afirmó el responsable regional.

Asimismo destacó que en esta edición se han presentado 26 proyectos, una cifra que «demuestra el dinamismo y la madurez de un sector decisivo para la transformación de la Región de Murcia» e insistió en que «los proyectos premiados reflejan el talento y la responsabilidad que sostienen el progreso de la Comunidad».