Premio Santander a investigadoras de la UMU por un estudio sobre RSC Jueves, 18 julio 2019

Las investigadoras Catalina Nicolás Martínez y Alicia Rubio Bañón, del departamento de Organización de Empresas y Finanzas de la Universidad de Murcia (UMU), han recibido el accésit al V Premio Santander de Investigación sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC). El trabajo premiado, en el que también ha participado Ana Fernández Laviada, de la Universidad de Cantabria, lleva por título 'Social entrepreneur: same or different from de rest'.

La investigación analiza las características del emprendedor social, comparándolas con las del emprendedor no social, en una muestra de 18.858 empresarios de 58 países de todo el mundo, con distinto nivel de desarrollo económico. El premio está promovido por la Red de Cátedras Santander RSC.