Premio nacional a una graduada en Ingeniería Civil por la Politécnica de Cartagena UPCT CARTAGENA. Viernes, 28 junio 2019, 08:10

La estudiante de Doctorado de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Francisca Marco Cutillas (Abanilla, 1993) ha obtenido uno de los quince terceros premios que ha concedido el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para los graduados de toda la rama de Ingeniería y Arquitectura.

«Me ha hecho mucha ilusión el premio. Es un reconocimiento al esfuerzo que dediqué a la carrera. Trabajé mucho, pero también compartí muy buenos momentos con los compañeros y tengo muy buenos recuerdos», comenta la alumna, que terminó el grado en Ingeniería Civil en 2014-2015 con 13 matrículas y ocho sobresalientes, un 9,05 de nota media, lo que le valió el premio extraordinario fin de carrera en la UPCT.

Además, el Ministerio ha reconocido sus méritos como alumna interna y becaria del Departamento de Ingeniería Minera y Civil y su participación en actividades de divulgación de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UPCT y sus publicaciones en la revista de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena.

«Desde el principio me resultó muy interesante ver la aplicación de lo que estudiaba en cualquier obra y cuando comenzamos a ver Hidráulica me gustó muchísimo. Hasta entonces no me había planteado hacer el máster y ni mucho menos el doctorado», recuerda Marco.