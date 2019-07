Premio al mejor trabajo en un congreso internacional de 'management' María Belda, con el premio. / UMU UMU MURCIA. Viernes, 12 julio 2019, 08:36

Un trabajo de investigación de la Universidad de Murcia sobre política de dividendos en las empresas familiares, titulado 'Dividends in the Family Firm Context: Does Socioemotial Wealth Matter?', ha recibido el galardón 'Best Paper Award' en el 19th Congreso Internacional de EURAM 2019 celebrado en Lisboa del 26 al 28 de junio de 2019. Sus autores son los investigadores del departamento de Organización de Empresas y Finanzas Samuel Baixauli, María Belda y Gregorio Sánchez.

Esta investigación analiza el efecto de la riqueza socioemocional de las empresas familiares en la política de dividendos. Con el término riqueza socioemocional se hace referencia a las necesidades emocionales de la familia propietaria, como por ejemplo el deseo de mantener el control del negocio y de prolongarlo a las generaciones futuras, vínculos sociales, reputación o el bienestar de la familia.

Los resultados muestran que en aquellas empresas donde existe una mayor preocupación por preservar la riqueza socioemocional, la probabilidad de repartir dividendos y la cuantía de los mismos es inferior. Una política de dividendos en este sentido implica disponibilidad de financiación interna en forma de beneficios retenidos, lo que permite mantener el control de la empresa preservando la riqueza socioemocional.

El Best Paper Award es el máximo reconocimiento que anualmente otorga la European Academy of Management en su congreso anual, de reconocido prestigio a nivel internacional. Este año se han presentado 1.258 trabajos de investigación dentro del ámbito empresarial y han asistido 1.772 investigadores de todo el mundo.