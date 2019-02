«Ahora prefieren comprarse un móvil de última generación» El presidente de la Asociación Regional de Autoescuelas, Enrique Lorca. / J. Carrión / AGM El presidente de la Asociación Regional de Autoescuelas, Enrique Lorca, asegura que «ya no hay ese aluvión de alumnos de 18 años como antes» R. G. B. Domingo, 3 febrero 2019, 07:36

«La prioridad que otorgábamos antes al carné de conducir, que era un símbolo de libertad y de autonomía, ahora no se da», apunta el presidente de la Asociación Regional de Autoescuelas de Murcia (Aramur), Enrique Lorca. «Los medios de transporte han evolucionado mucho: han mejorado las líneas de autobús, el tranvía, los trenes...; en ciudad está también la bicicleta, y hay muchas otras alternativas para moverse, como el transporte colaborativo tipo 'Blablacar'. En las autoescuelas ya no tenemos ese aluvión de alumnos de 18 años que había antes. No hay la misma necesidad», subraya.

Para Lorca, otro de los motivos es que al clásico gasto en el carné de conducir le han salido nuevos rivales: «Ahora prefieren comprarse un teléfono móvil de última generación». Aunque subraya que una de las causas princpales tras el cambio de tendencia sigue siendo la crisis. «¿Existe un descenso del interés en el carné por parte de los jóvenes? Sí, pero también hay una influencia importante de la situación económica. Si los padres van un poco apurados y el joven no tiene trabajo, ese gasto va posponiéndose». Aunque no cree que la inversión se cancele: «Muchos tienen que sacárselo tarde o temprano por exigencias del mercado laboral, donde es un requisito casi imprescindible».

Entre 2007 y 2008, el Gobierno central lanzó una línea de financiación para que los jóvenes pagaran el carné a razón de un euro al día. Actualmente no hay ayudas estatales. A nivel regional se puso en marcha recientemente una subvención de 345 euros para jóvenes que no estudiaran ni trabajaran, pero que estuvieran en búsqueda activa de empleo. Las ayudas se agotaron y desde Aramur aseguran estar ahora en conversaciones con el Ejecutivo para renovarlas.