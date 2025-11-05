La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una mujer observa los anuncios de viviendas en venta en una oficina inmobiliaria en Murcia. Andrés Molina/ AGM

Los precios de la vivienda de segunda mano seguirán subiendo en la Región por la escasez de oferta de obra nueva

Las agencias inmobiliarias advierten de que el coste continuará al alza tras un ascenso del 20% en el último año

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:29

«Hay una demanda retenida de 35.000 parejas que buscarían comprar una vivienda y, sin embargo, no pueden porque no hay casas para ellos». ... De esa manera expresa a LA VERDAD el portavoz del Colegio de Agentes de las Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia (Coapi), Jerónimo Jover, la realidad actual del mercado residencial, tensionado cada vez más por la falta de oferta disponible. Un problema que tampoco parece tener una solución a corto plazo por mucho que desde las administraciones públicas reivindiquen la puesta en marcha de políticas para corregir el desequilibrio. Y así se refleja en los precios tanto de la obra nueva como de la vivienda usada, especialmente presionada en los últimos tiempos.

