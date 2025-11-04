El precio de la vivienda usada sube un 19,9% en la Región de Murcia en el último año Según Idealista, empresa que publicó estos datos, Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar son los municipios con el metro cuadrado más caro, y Abarán y Alguazas, los más económicos

LA VERDAD Martes, 4 de noviembre 2025, 11:11

El precio de la vivienda de segunda mano subió un 19,9% en octubre en la Región de Murcia en comparación con el año anterior, el tercer mayor aumento por comunidades autónomas, hasta alcanzar los 1.609 euros por metro cuadrado, según datos del último índice de precios inmobiliarios publicado por Idealista. El informe reveló que, en la Región, los precios crecieron en octubre un 3,5% en comparación con el mes anterior y un 6,9% en términos trimestrales.

A pesar del aumento, el precio del metro cuadrado en la comunidad autónoma continúa un 9,9% por debajo de su máximo histórico, que fue alcanzado en septiembre de 2006, cuando se situó en 1.786 euros.

Por municipios, el mayor incremento interanual de los precios lo registró Torre Pacheco, con un ascenso del 45,9%, seguido de Fuente Álamo (44,1%), San Pedro del Pinatar (36,8%), Águilas (26,4%), Cartagena (20%), Blanca (19,1%) y Alhama de Murcia (18,9%).

A continuación, figuraron Molina de Segura (14,3%), Alcantarilla (14%), Moratalla (13,8%), San Javier (13,5%), Mazarrón (12,3%), Murcia (11,7%), La unión (11%), Fortuna (9,7%), Lorca (9,5%), Santomera (8,2%), Calasparra (7,8%), Archena (7%), Beniel (6,4%) y Yecla (6,2%), Totana (5,4%), Puerto Lumbreras (5,3%), Las Torres de Cotillas (4,6%), Lorquí (2,9%), Jumilla (1,5%) y Caravaca de la Cruz (0,4%), Mula (0,3%) cerraron el ranking de octubre con los ascensos menos pronunciados.

Por contra, los únicas localidades de la Región de Murcia donde los precios cayeron fueron Abarán y Alguazas (-12,6% en ambos casos), Ceutí (-2,9%), Pliego (-1,6%) y Cieza (-0,8%).

Los municipios con el precio del metro cuadrado más elevado fueron Torre Pacheco (2.477 euros), San Pedro del Pinatar (2.260 euros), San Javier (2.066 euros), Calasparra (2.019 euros), Alhama de Murcia (1.952 euros), Mazarrón (1.683 euros), Águilas (1.671 euros), Fuente Álamo (1.584 euros). Le siguieron Cartagena (1.541 euros), Murcia (1.473 euros), Fortuna (1.371 euros), Molina de Segura (1.244 euros), Lorca (1.217 euros), Totana (1.057 euros) y La Unión (1.021 euros).

Por debajo de los 1.000 euros se encontraron Puerto Lumbreras (955 euros), Alcantarilla (939 euros), Santomera (900 euros), Cieza (869 euros), Las Torres de Cotillas (847 euros), Yecla (783 euros), Beniel (769 euros), Archena (763 euros), Blanca (728), Caravaca de la Cruz (720 euros), Mula (719 euros).

Ceutí y Lorquí (703 euros), Moratalla (701 euros), Jumilla (694 euros), Pliego (556 euros), Abarán (537 euros) y Alguazas (526 euros) fueron los municipios con el metro cuadrado más económico de toda la Región de Murcia.