Indigentes en una calle de Murcia, ayer. Javier Carrión/ AGM

La precariedad avanza en la Región de Murcia y empeora la situación de la clase media

Los expertos apuntan a la vivienda como uno de los factores que más influyen en la paulatina degradación del bienestar

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:04

El porcentaje de población en riesgo de exclusión en la Región de Murcia ha descendido en los últimos seis años 3,5 puntos porcentuales, ... pasando del 24,2% al 20,7%, lo que supone, según las cifras de población de esos años, que más de 30.000 personas han abandonado esta situación. Así lo reflejan los datos del último informe Foessa 2025, elaborado por esta fundación vinculada a Cáritas.

