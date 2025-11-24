La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Código de Oferplan.

Pre-Black Friday, por primera vez en Oferplan

Disfruta de los mejores planazos con un descuento extra en toda la web

LA VERDAD

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:30

Comenta

Llega la semana del Black Friday, la fecha señalada a finales de cada mes de noviembre, que da inicio a la temporada de compras navideñas con la aplicación de grandes descuentos en comercios, tanto tiendas pequeñas y locales como grandes superficies y almacenes.

Y Oferplan no va a ser menos. A modo de previa y aperitivo, ya tenemos descuentos en la web: con el código 'PREBLACKFRIDAY', en la web de Oferplan o en nuestra App, ¡y disfruta de un descuento extra en todos nuestros planazos!

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  2. 2

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  3. 3 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  4. 4

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  5. 5

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  6. 6

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
  8. 8

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  9. 9

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  10. 10 Presentan una moción en Alcantarilla para regular el uso del burka y el niqab

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Pre-Black Friday, por primera vez en Oferplan

Pre-Black Friday, por primera vez en Oferplan