Pre-Black Friday, por primera vez en Oferplan Disfruta de los mejores planazos con un descuento extra en toda la web

LA VERDAD Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:30 Comenta Compartir

Llega la semana del Black Friday, la fecha señalada a finales de cada mes de noviembre, que da inicio a la temporada de compras navideñas con la aplicación de grandes descuentos en comercios, tanto tiendas pequeñas y locales como grandes superficies y almacenes.

Y Oferplan no va a ser menos. A modo de previa y aperitivo, ya tenemos descuentos en la web: con el código 'PREBLACKFRIDAY', en la web de Oferplan o en nuestra App, ¡y disfruta de un descuento extra en todos nuestros planazos!