Alfonso Fernando Cerón, en la Asamblea, en una imagen de archivo. A.R.

El PP regional reclama que se impulse a las empresas que reutilicen residuos de la construcción

Advierte de que en la Región solo hay una compañía especializada y pide promover la oferta de reciclaje y la investigación

LA VERDAD

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:32

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea ha presentado una moción por la que insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a fomentar la creación de empresas que gestionen los Residuos para la Construcción y Demolición (RCD), según informaron fuentes del PP en un comunicado.

La iniciativa también solicita una apuesta por modificar la normativa sobre derribos y rehabilitación de edificaciones antiguas y de residuos procedentes de la obra civil, con el consenso e implicación del sector, al objeto de gestionar correctamente estos materiales, fomentar su reutilización y preservar el medioambiente.

El diputado popular Alfonso Fernando Cerón explica que «España está a la cola de Europa en la reutilización y reciclaje de RCD, y la Región de Murcia no puede quedarse atrás. Necesitamos mejorar nuestra normativa para dar una segunda vida a estos materiales y reducir el impacto ambiental».

Cerón subrayó que en España sólo se reciclan 4 de cada 10 residuos, una cifra «muy por debajo de la media europea y lejos de países como Alemania, que alcanza un 67,8% de reciclaje» y alertó de que en la Región de Murcia solo existe una empresa especializada en la gestión de RCD procedentes de demoliciones, lo que resulta, a su juicio, «claramente insuficiente».

Por ello, el PP actuar incrementando la oferta y mejorando la capacidad de reciclaje, así que promover la investigación para tratar esos residuos e impulsar su utilización en nuevas obras.

