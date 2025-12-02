El PP de la Región de Murcia llevará a los tribunales al PSRM por financiar a un «medio fake» Los populares aseguran que presentarán una denuncia ante la Justicia por el supuesto pago de 160.000 euros a la empresa que mantiene el digital 'lasnoticiasrm.es'

LA VERDAD Martes, 2 de diciembre 2025, 14:10

El Partido Popular de la Región de Murcia anunció este martes que pondrá en manos de la Justicia toda la documentación que tiene en su poder para aclarar los pagos de hasta 160.000 euros del PSOE para financiar un «medio fake» con el objetivo de atacar al Gobierno de Fernando López Miras.

Así lo anunció hoy el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, Joaquín Segado, en la rueda de prensa celebrada en Murcia. «Estamos ante un caso que, supuestamente, podría tener indicios de fraude y de falsedad. Han abonado facturas con dinero público, por un supuesto concepto de gestión de comunicación y redes sociales del Partido Socialista en la Asamblea Regional que sabemos y que ya está acreditado que es rotundamente falso», explicó Segado.

Esto sucedió, según el PP, de 2020 a diciembre de 2024. Los populares consideran que «ha quedado acreditado que la empresa Sistemas Informáticos Carthago, que mantiene un pseudomedio, 'lasnoticiasrm', recibió por parte del PSOE más de 160.000 euros en los últimos cuatros años».

También ha quedado demostrado, a juicio del portavoz, que la titular de esa empresa «es la pareja de un ex alto cargo del Partido Socialista que acaba de ser imputado según conocimos a través de los medios de comunicación por ser la persona que realmente está detrás de ese pseudomedio financiado por el Partido Socialista de la Región de Murcia».

En este sentido, preguntó a los periodistas asistentes a la rueda de prensa: «¿A cuántos de ustedes les ha llamado el señor Cobos en los últimos años en nombre del Partido Socialista como responsable de comunicación del Partido Socialista? ¿A cuántas ruedas de prensa les ha convocado el señor Cobos como responsable de comunicación del Partido Socialista? Nunca ha sucedido. Eso no es gestionar la comunicación del Partido Socialista de la Región de Murcia».

Incluso señaló que hay una firma, «la de Francisco Lucas, el delegado de Pedro Sánchez en la Región, el secretario general de los socialistas en la Región de Murcia, que aparece validando más de 60.000 euros de los pagos en el periodo en el que él fue portavoz parlamentar».

Es por todo ello, por lo que el Partido Popular va a emprender acciones legales en los próximos días «para aclarar las responsabilidades penales en la utilización del dinero público por parte del Partido Socialista».

Joaquín Segado ha dicho que el PSOE debe dar explicaciones «de forma inmediata» a los ciudadanos, porque «mientras que ellos están en silencio, se está demostrando con las resoluciones judiciales, con los informes de la Guardia Civil y con las informaciones en medios de comunicación que hemos acreditado, que el PSOE ha promovido, sostenido y financiado un 'medio fake' para insultar, difamar y manipular».

Ya ha avisado de que el Partido Popular «no va a parar». «Vamos a llegar hasta el final, vamos a exigir responsabilidades, vamos a defender el dinero público y vamos a defender la dignidad de las instituciones frente a quienes las han utilizado para montar un aparato de propaganda clandestina». Y ha concluido: «El silencio del PSOE es insoportable. Las explicaciones obligatorias y las consecuencias serán inevitables», dijo.

El PSOE les acusa de poner denuncias falsas

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, afirmó que el Partido Popular «siempre usa la misma técnica, poner denuncias falsas a los dirigentes del PSOE cuando ve que su régimen peligra».

Fernández respondió así a Joaquín Segado y aseguró que el PP tendrá que pedir perdón otra vez por poner denuncias falsas. «Las denuncias del PP contra el PSRM siempre acaban archivadas».

«López Miras está acabado y solo le queda poner denuncias falsas contra el PSRM para intentar sobrevivir. Tenemos un presidente que ni gestiona, ni soluciona problemas, toda su actividad se dedica a mantener el poder que le cedieron el condenado por corrupción, Pedro Antonio Sánchez y el imputado Valcárcel», señaló.

En este sentido, aclaró que las cuentas del Grupo Parlamentario Socialista son públicas y han pasado el control de la Asamblea Regional y la auditoría del Tribunal de Cuentas.

«Frente a las agresiones constantes del PP, en el Partido Socialista seguimos trabajando por la Región. No nos van a amedrentar con denuncias falsas que intentan desgastar políticamente. El Partido Popular está acabado y el PSRM le va a ganar en la calle», concluyó.