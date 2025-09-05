La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El PP recogerá propuestas de las patronales para la cuarta ley de simplificación

EP

Cartagena

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:09

El PP recogerá las propuestas de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), la Federación de Municipios de la Región y la Asociación Promotores Inmobiliarios para «enriquecer» el debate sobre la cuarta ley de Simplificación Administrativa en el seno de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea.

Los populares también solicitaron las intervenciones de los responsables de la Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Thaderconsumo, la Asociación Profesional de Vehículos de Transporte con Conductor (Unauto VTC) y Radio Taxi Murcia, en el trámite de audiencia de la reforma de la ley regional reguladora de los VTC.

El diputado regional del PP Antonio Landáburu, secretario de la Mesa de la Comisión, dijo, dijo tras la reunión de la misma, que «son las personas más apropiadas para aportar sugerencias basadas en el conocimiento, la experiencia, el rigor y los intereses de las instituciones y colectivos que representan».

Landáburu añadió que «en el Partido Popular estamos comprometidos con una Región más ágil, más competitiva y con leyes que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos y de nuestros sectores productivos», informó el PP en un comunicado.

Las audiencias legislativas se celebrarán los días 9 y 10 de septiembre, mientras que las correspondientes a los VTC tendrán lugar el 11 y el 12 de ese mismo mes. El plazo de enmiendas a sendas leyes se iniciará el 15 de septiembre y finalizará el día 24.

