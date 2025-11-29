El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario

La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de violencia ejercida sobre las autoridades y el personal sanitario en la Región de Murcia ... podrá acarrear sanciones económicas de hasta 45.000 euros.

Así lo recoge la proposición de ley que el Grupo Popular en la Asamblea Regional, que plantea que la Región sea la quinta autonomía -junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana- que ofrezca a la Consejería de Salud una herramienta para sancionar desde el punto de vista administrativo las agresiones a sanitarios en la Región, donde un total de 778 profesionales fueron víctimas de incidentes de violencia verbal o física en 2024, según datos oficiales. No obstante, el Grupo Popular aclara que estos sucesos no quedan impunes, pues a los agresores se les aplica el Código Penal.

La proposición de ley, que el PP pretende tramitar por la vía de urgencia y por el sistema de lectura única (lo cual aceleraría su tramitación), consta de una exposición de motivos, seis artículos y una disposición final.

Otra de las novedades de la propuesta de ley del Partido Popular es que se fijarán mecanismos para que, «en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados», se pueda proceder al cambio de centro de salud o de médico asignado para aquellos individuos que cuenten con antecedentes violentos o que hayan mostrado hostilidad para el personal del servicio sanitario.

La Región se convertiría en la quinta comunidad autónoma en sancionar las agresiones desde el ámbito administrativo

En función de la gravedad

El texto presentado por el Grupo Popular divide las infracciones en leves, graves y muy graves. Cada una lleva asociada la sanción económica proporcional, divididas por el grado de gravedad. Influirán circunstancias como la intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados, el incumplimiento de requerimientos y advertencias previas así como la reiteración de la conducta violenta. Las infracciones leves -faltas de consideración, trato insultante o despreciativo- se multarán con un mínimo de 300 euros y un máximo de 3.005 euros. Las graves -faltas de consideración reiteradas, coacciones, amenazas leves o trato denigrante al personal sanitario- conllevan sanciones de entre 3.005 y 15.025,3 euros, mientras que las muy graves -resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión o violencia- se penalizan dentro de la horquilla de entre los 15.025,3 y los 45.001 euros.

Los expedientes serán abiertos de oficio por la dirección de la gerencia del área de salud donde ocurra la agresión, previa denuncia del profesional sanitario o del personal que atiende a los usuarios. La imposición de la sanción corresponderá al secretario general de la Consejería de Salud, en los casos leves y graves, y al propio consejero, en los muy graves.

Para aprobar la proposición de ley, el PP necesita el apoyo de otro grupo político al no tener mayoría absoluta en la Asamblea.