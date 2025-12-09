El PP se hace con la presidencia de la nueva comisión de investigación por la liquidación del Aeropuerto de la Región

Un diputado del Partido Popular, Jesús Cano, presidirá la comisión parlamentaria de investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y ... explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

La comisión quedó constituida este martes en la Asamblea Regional y su primer acto fue la elección de los distintos cargos. Jesús Cano obtuvo cuatro votos, quedando empatado con la portavoz del PSOE, Carmina Fernández, mientras que el diputado de Vox Rubén Martínez Alpañez logró dos apoyos. Para deshacer el empate, se aplicó el artículo 40.3 del Reglamento de la Cámara, que marca que sea elegido el diputado del grupo parlamentario con más escaños, en este caso el PP. Por tanto, Cano fue elegido presidente con Carmina Fernández como vicepresidenta.

Por su parte, otra diputada popular, María Luisa Ramón Meroño, será la secretaria de la comisión. Se impuso, en virtud del mismo artículo 40.3 del Reglamento de la Asamblea, al parlamentario socialista Fernando Moreno, con quien empató.

Es la segunda vez que esta comisión se constituye en esta XI Legislatura. La primera vez fue el 20 de noviembre de 2024. Tras iniciar sus trabajos en diciembre de dicho año, terminó el plazo acordado para la finalización de los trabajos sin haberlos concluido, por lo que, según el artículo 58.4 del Reglamento de la Cámara, quedó extinguida. En la anterior etapa, la comisión fue presidida por Martínez Alpañez, de Vox.

Integran además esta comisión parlamentaria, por parte del PP, María del Carmen Ruiz Jódar, Víctor Martínez-Carrasco Guzmán y Antonio Landáburu. Por parte del PSOE, participan en este órgano Alfonso Martínez Baños y Fernando Moreno García, mientras que Rubén Martínez Alpañez e Ignacio Arcas Cuartero representan a Vox. José Luis Álvarez-Castellanos Rubio es el miembro del Grupo Mixto.

En cuanto a los comparecientes, a propuesta de Vox, se acordó llamar a los políticos y técnicos que hay fueron citados en la anterior ocasión, entre los que se encuentranlos expresidentes Ramón Luis Valcárcel, Alberto Garre y Pedro Antonio Sánchez, así como quienes han sido consejeros de Fomento en estos años, como José Ballesta, Francisco Bernabé, José Ramón Díez de Revenga, José Manuel Pancorbo y Jorge García Montoro, entre otros.

Por otro lado, no prosperó la propuesta para que el formato de la comisión sea a través de pregunta-respuesta. Se requería unanimidad y el PP se opuso. La comisión se reunirá cada quince días.