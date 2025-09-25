El PP pide que Lucas dé explicaciones en la Asamblea por las pulseras antimaltrato «de AliExpress» Joaquín Segado pregunta al delegado del Gobierno en la Región de Murcia cuántas mujeres en la Comunidad han quedado desprotegidas

El Partido Popular de la Región de Murcia pidió este jueves la comparecencia en la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional del delegado del Gobierno, el socialista Francisco Lucas, para que explique «cuántas mujeres maltratadas de la Región han quedado desprotegidas por las pulseras chapuceras del Ejecutivo de España». El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, calculó que en torno a 200 mujeres de la Región de Murcia han podido verse en esta situación.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara autonómica, Joaquín Segado, ha exigido a Lucas «que deje de esconderse y dé la cara de una vez». «Sus mentiras y su vergonzoso silencio no tapan la escandalosa negligencia de un Gobierno central cuyo feminismo se cae a trozos», le reprochó.

«Queremos saber cuántas mujeres en la Región de Murcia llevan estas pulseras y cuántas han quedado al descubierto, y cuál ha sido el riesgo que ha sufrido cada una de ellas», incidió Segado.

«Todo el relato socialista está lleno de vacíos y negligencias», ha remarcado el portavoz parlamentario del PP. «Compraron las pulseras de seguimiento de los maltratadores en AliExpress, y lo que sí sabemos con certeza es la desprotección que han sufrido muchas mujeres», ha añadido.

«Es algo imperdonable: conocían los fallos en el sistema, los errores de geolocalización, la deficiente cobertura, y no hicieron nada para solucionarlo», recriminó Segado.

«Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez sigue sin asumir ninguna responsabilidad, pese a que la ministra de Igualdad ha sido reprobada en el Congreso de los Diputados», ha lamentado Segado. «Y, por su parte, el delegado de Sánchez en la Región continúa sin dar ninguna explicación», apuntó el portavoz. «Gestión nefasta, cero transparencia y falso feminismo: son marca de la casa del Partido Socialista de Pedro Sánchez», concluyó Segado.

