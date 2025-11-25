La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sara Aagesen durante la sesión plenaria en el Senado de este martes.

El PP de Murcia exige al Gobierno central la ejecución «urgente» de obras hidráulicas

En una pregunta oral al Gobierno en el Senado la senadora Antonia López Moya recordó «la amenaza de nuevas danas» y las consecuencias de las lluvias torrenciales e inundaciones

EP

Murcia

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:08

Comenta

La senadora del PP por Murcia, Antonia López Moya, exigió al Gobierno central la ejecución de las obras hidráulicas contempladas en el Plan de riesgo de inundaciones para la Región, que definió como «imprescindibles para proteger a los ciudadanos, sus vidas, sus negocios y, en definitiva, su existencia», según informaron fuentes del partido en un comunicado.

En una pregunta oral al Gobierno en el Senado, López Moya recordó a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica (Miteco), Sara Aagesen, «la amenaza de nuevas danas» y las consecuencias de las lluvias torrenciales e inundaciones en la cuenca del Alto Guadalentín.

«Es una cuenca extremadamente peligrosa y en la que, a pesar de estar proyectadas diferentes presas, el Gobierno y su ministerio se conceden el lujo de no ejecutarlas. ¿A qué están esperando? Dejen de poner excusas», señaló la senadora 'popular' a la ministra.

López Moya lamentó que esta «peligrosidad» ya quedó demostrada en 2012, cuando cinco personas perdieron la vida en una riada y se perdieron cultivos, ganado, viviendas e infraestructuras en Puerto Lumbreras y en Lorca.

Exigió a Aagesen que «dejen de poner excusas con relatos vacíos de propuestas, una burocracia infernal, y de dar largas año tras año a obras tan importantes» y destacó que deberían ejecutarse presas en Béjar, Torrecilla, Nogalte, además del encauzamiento de la rambla de Biznaga.

La parlamentaria indicó que la última contestación del Gobierno a preguntas escritas sobre este asunto «deja claro que no van a iniciar las obras», ante lo que exigió a Aagesen que «deje de simular que les preocupan los ciudadanos, cuando no hacen nada para evitarles problemas».

La senadora del PP, natural de Lorca, hizo hincapié en que «con un Gobierno sin presupuestos» desde hace tres años es «imposible poner en marcha proyectos de este tipo». «Es algo inasumible para cualquier gobierno con sentido común y responsabilidad», apostilló.

Para la dirigente 'popular', «la situación es aún peor que antes de 2012» ya que «ni siquiera están limpiando los cauces de las ramblas y del río y mis vecinos siguen con la amenaza de otra posible catástrofe sobre sus cabezas».

En este sentido, puso como «ejemplo de la desidia del Gobierno de Sánchez» los problemas generados por la última dana y «su incompetencia para solucionar los problemas que ha tenido a más de 100.000 vecinos en algunos municipios de Cartagena sin agua potable durante dos semanas».

Asimismo, afeó que hayan «tenido la desfachatez de realizar un mapa de zonas de flujos preferentes irreal e inaceptable» para la comarca de Lorca. «Ya no sólo se conforman con no protegernos de las riadas, ahora nos quitan nuestras tierras», aseverño López Moya en el Senado.

Te puede interesar

