El PP lleva a los 45 ayuntamientos de la Región una moción para exigir el cese de la ministra de Igualdad «La señora Redondo no debe seguir un minuto más en el cargo: por dejar desprotegidas a víctimas de violencia de género, por incompetente y por mentir», señala Víctor Manuel López Abenza

El Partido Popular anunció la presentación en los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia de una moción para exigir al Gobierno de España el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y «explicaciones y soluciones urgentes ante los fallos de las pulseras antimaltrato».

«Si por algo se ha distinguido el Gobierno que se ha presentado como 'el más feminista de la historia' es por desamparar a las mujeres e incluso denigrarlas», denunció López Abenza, que al respecto recordó «los escándalos de las prostitutas del Tito Berni, las 'amigas' de Ábalos, la Ley del Sólo Sí es Sí que puso a violadores y acusadores en la calle y, ahora, la chapuza de las pulseras compradas en 'AliExpress'».

El vicesecretario recordó que «la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, el propio Consejo General del Poder Judicial, e incluso la fiscalía general del Estado en su memoria del año 2024, además de víctimas de maltrato, ya avisaron de fallos en las pulseras». Sin embargo, «el Gobierno de Sánchez no solo no hizo nada, sino que lo tapó, y ahora lo niega y tacha de mentirosos a todos los que lo alertaron y denunciaron».

«Acusan a los demás de crear alarma por una situación que ellos mismos, con su ineptitud, han generado», apuntó López Abenza, que reprochó «la falta de empatía de la ministra Redondo hacia las víctimas de violencia de género que han denunciado su desamparo e indefensión ante los fallos de las pulseras».

«En realidad, el Gobierno de Sánchez solo ha utilizado la causa feminista para cazar algún voto», remarcó. «Es lamentable que hayan salido en manada todos los ministros, y ministras, a defender algo que tendría que ser una línea roja, porque la protección de las mujeres víctimas de violencia machista debería interpelarnos a todos», añadió.

En el caso concreto de la Región de Murcia, el vicesecretario del PP recordó que «35 mujeres víctimas de violencia de género sufrieron incidencias en sus pulseras antimaltrato durante el último año en la Región». «El Gobierno regional mantiene activado un operativo para detectar cuántas mujeres de la Región se han visto afectadas por esos fallos, frente a la falta de información tanto del Ministerio de la Igualdad como de la Delegación del Gobierno», remarcó.

Y es que, según denunció López Abenza, «el secretario general de los socialistas de la Región y delegado de Sánchez, Francisco Lucas, no da explicaciones sobre cuántas mujeres de la Región han quedado desprotegidas por las pulseras defectuosas y qué medidas se tienen previsto adoptar para que no vuelva a ocurrir».

«En cambio, se limita a seguir la estrategia sanchista de negarlo todo e insultar a las mujeres que han denunciado su desamparo, a las que también presenta como mentirosas», apostilló.

«En cualquier caso, los concejales socialistas de los distintos Ayuntamientos de la Región tendrán la oportunidad de demostrar con quién están: con las mujeres, sus derechos, su dignidad y su seguridad, que no son negociables, o con un Gobierno que las desprotege y deja a merced de sus maltratadores», concluyó López Abenza.

