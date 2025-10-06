El PP lleva ante el Constitucional el bloqueo a su Ley de Costas «El PSOE se niega a tramitar la norma porque sabe que va a perder la votación», afirma Bernabé

El Partido Popular presentó ante el Tribunal Constitucional, tal y como anunció el presidente Alberto Núñez Feijóo, «un conflicto de atribuciones para poner fin al bloqueo que la Mesa del Congreso mantiene sobre la proposición de ley del PP en materia de Costas. De no aprobarse, más de 400 familias de la Región de Murcia, y decenas de miles en toda España, podrían ver demolidas sus viviendas en el litoral», explican los populares en un comunicado.

El senador del PP, Francisco Bernabé, anunció que desde el Partido Popular «van a exigir responsabilidades judiciales a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, y a los miembros de la Mesa del Congreso del PSOE y Sumar si no corrigen de inmediato este fraude legal que están cometiendo».

Bernabé remarcó que «el Senado es una Cámara de las Cortes Generales tan legítima como el Congreso e intentar eliminar la iniciativa del PP es negar la legitimidad constitucional del Senado para legislar», esto ocurre, tal y como ha dicho, porque «Pedro Sánchez ordena y manda y para la presidenta pesa más su partido que el país».

En este contexto, explicó que «en marzo de 2024, el Pleno del Senado aprobó, por amplísima mayoría absoluta y con el apoyo de hasta seis grupos parlamentarios distintos, la toma en consideración de la Proposición de Ley del Partido Popular». Además, desde el partido creen que «PSOE y Sumar han impedido semana tras semana y de forma sistemática su tramitación ante la Cámara Baja. Esta actitud se ha mantenido incluso después de que en junio el Pleno del Congreso aprobara también la toma en consideración de esta misma norma, que de momento corre la misma suerte».

De hecho, la Proposición de Ley acumula más de 60 ampliaciones del plazo de enmiendas en el Congreso, «algo absolutamente inaudito y carente de justificación», aseveró el senador.

Bernabé vinculó este punto a que «el Gobierno de Sánchez perdió 163 votaciones en la legislatura y a que, de las 34 leyes aprobadas por el PP en el Senado, al menos 17 saldrían adelante en el Congreso con el apoyo de los mismos grupos, entre ellas la de Costas».

«Este es el único motivo por el que el PSOE tiene las 34 leyes del PP metidas en el fondo de un cajón: el miedo a nuevas derrotas en el Congreso; cada una de ellas les acerca cada vez más a su derrota final en las urnas», remarcó.